Trabalhador poderá sacar até 20% do FGTS para pagar dívidas, diz ministro da Fazenda

Proposta em análise pode permitir uso de parte do FGTS para pagamento de dívidas e reorganização financeira das famílias

Gabriel Yuri Souto - 13 de abril de 2026

Tela do portal do FGTS. (Foto: Joédson Alves/Agência Brasil)

O governo federal estuda uma nova medida que pode impactar diretamente o bolso de milhões de brasileiros. A proposta prevê a liberação de parte do saldo do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) para que trabalhadores consigam quitar dívidas e reorganizar a vida financeira.

Segundo o Ministério da Fazenda, a ideia ainda está em análise, mas já avança como alternativa para reduzir o nível de endividamento no país. A possibilidade envolve o uso de uma parcela do fundo — que pode chegar a cerca de 20% do saldo — para renegociação de débitos.

Medida busca reduzir endividamento das famílias

A proposta faz parte de um pacote econômico voltado ao crédito e à recuperação financeira das famílias brasileiras. Atualmente, grande parte da população enfrenta dificuldades para manter as contas em dia, o que pressiona o orçamento doméstico.

Nesse contexto, o uso do FGTS aparece como uma alternativa para aliviar dívidas, especialmente aquelas com juros mais altos, como cartão de crédito e empréstimos pessoais.

Além disso, o governo também discute formas de tornar o acesso ao recurso mais simples e eficiente, com participação de bancos e instituições financeiras no processo de renegociação.

Liberação ainda depende de regras e aprovação

Apesar do avanço nas discussões, a medida ainda não está em vigor. O governo avalia impactos econômicos e regras de funcionamento antes de definir como será a liberação dos recursos.

Entre os pontos em análise estão quem terá direito ao saque, quais tipos de dívidas poderão ser quitadas e como evitar efeitos negativos no próprio fundo.

O FGTS funciona como uma espécie de poupança obrigatória do trabalhador, com depósitos mensais feitos pelos empregadores. Por isso, qualquer mudança no uso do recurso exige cautela para não comprometer sua finalidade original.

Uso do FGTS pode ajudar na reorganização financeira

Caso seja implementada, a medida pode beneficiar milhões de trabalhadores que enfrentam dificuldades financeiras. Isso porque o uso de parte do FGTS pode permitir a troca de dívidas mais caras por soluções com juros menores.

Por outro lado, especialistas alertam que o uso do fundo deve ser feito com planejamento. O recurso também serve como proteção em casos de demissão ou situações emergenciais, o que exige equilíbrio na decisão.

Ainda assim, a proposta ganha força como mais uma tentativa do governo de ampliar o acesso ao crédito e reduzir a inadimplência no país.

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