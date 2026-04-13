Antes ou depois? A ordem certa de refogar o alho e a cebola muda totalmente o sabor do prato

A sequência em que alho e cebola entram na panela pode mudar aroma, textura e intensidade do sabor em diferentes receitas

Gabriel Yuri Souto - 13 de abril de 2026

(Foto: Captura de tela/YouTube)

Na cozinha do dia a dia, muitos hábitos passam de geração em geração sem grandes questionamentos. No entanto, quando o assunto é refogar alho e cebola, a ordem dos ingredientes pode interferir diretamente no resultado final da receita, alterando o sabor, o aroma e até a textura do preparo.

Embora muita gente comece pela cebola quase no automático, há uma explicação culinária para colocar o alho primeiro em algumas situações. Isso acontece porque cada ingrediente reage de forma diferente ao calor e à gordura da panela.

Refogar o alho primeiro intensifica o sabor

Quando vai primeiro para a panela, o alho libera seus óleos naturais na gordura usada no preparo, seja óleo, azeite ou manteiga. Com isso, ele perfuma mais o prato e ganha destaque no sabor.

Já a cebola costuma liberar água rapidamente ao aquecer. Por causa disso, quando entra antes, ela dificulta a fritura do alho e reduz a chance de ele dourar de forma leve e uniforme.

Por isso, em pratos nos quais o alho precisa aparecer mais, o ideal é começar por ele, sempre em fogo baixo e com atenção para não queimar.

Quando a cebola pode entrar primeiro

Apesar disso, começar pela cebola também pode funcionar muito bem. Nesse caso, ela assume maior protagonismo no sabor final e cria uma base mais suave e levemente adocicada.

Essa escolha costuma combinar melhor com molhos, guisados, refogados com legumes e carnes com molho. Como o alho entra depois, ele aparece de forma mais discreta e complementa o preparo sem dominar o prato.

Ou seja, a escolha não depende apenas de uma regra fixa, mas também do resultado que se deseja alcançar.

Em quais receitas essa diferença aparece mais

Nos preparos em que o alho precisa se destacar, como arroz branco, macarrão ao alho e óleo e farofa, refogar o ingrediente primeiro pode fazer bastante diferença.

Por outro lado, receitas que pedem sabor mais arredondado e suave podem se beneficiar da cebola no início do preparo. Assim, o cozinheiro consegue controlar melhor qual ingrediente terá mais presença no prato.

No fim das contas, o mais importante é entender o efeito de cada ordem na panela. A partir disso, fica mais fácil adaptar o refogado ao tipo de receita e ao sabor que se quer valorizar.

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