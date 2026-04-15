Não é só para estudantes: benefício do governo garante meia-entrada para brasileiros em shows, cinemas e outras vantagens

Tutorial viral ensina como emitir carteirinha, mas uso exige atenção às regras da lei

Gabriel Yuri Souto - 15 de abril de 2026

(Foto: Reprodução/Pexels)

A meia-entrada em shows, cinemas e eventos culturais é um direito garantido por lei no Brasil. Mesmo assim, muitos brasileiros ainda têm dúvidas sobre como acessar esse benefício e quem realmente pode utilizá-lo.

Nos últimos meses, um tutorial compartilhado por Bruc Duarte (@brucduarte) viralizou nas redes ao mostrar um passo a passo para solicitar a carteirinha de estudante, inclusive com cursos online gratuitos.

No entanto, é importante entender como o processo funciona e o que a lei realmente permite.

O que diz a lei da meia-entrada

A Lei nº 12.933/2013 garante desconto de 50% em eventos culturais e esportivos.

Porém, o benefício não é universal.

Têm direito:

estudantes com vínculo ativo

idosos

pessoas com deficiência

jovens de baixa renda

Além disso, é obrigatório apresentar a Carteira de Identificação Estudantil (CIE) válida.

Tutorial: como solicitar a carteirinha

O método compartilhado nas redes segue um passo a passo específico.

Veja como funciona:

1. Solicitar a carteirinha

Primeiramente, o interessado escolhe o tipo de carteirinha:

versão digital

versão física + digital

Após o pagamento, o sistema envia um formulário por e-mail.

2. Preencher o formulário

Em seguida, o usuário deve preencher os dados pessoais.

Depois disso, precisa informar dados estudantis.

3. Fazer inscrição em curso online

Nesse ponto, o tutorial orienta acessar o site do Instituto Federal (IFRS):

entrar em: https://moodle.ifrs.edu.br

criar uma conta

acessar cursos online abertos

escolher um curso

clicar em “Quero me inscrever”

gerar o comprovante de matrícula

Assim, o usuário obtém o documento solicitado.

4. Finalizar o cadastro

Depois, o interessado retorna ao formulário e preenche:

instituição: IFRS

escolaridade: educação profissional

nome do curso

Além disso, deve anexar o comprovante e enviar foto e documento.

Por fim, o sistema libera a carteirinha digital em até 24 horas.

Atenção: nem todo caso garante meia-entrada

Apesar do passo a passo funcionar tecnicamente, é importante ter cuidado.

Isso porque:

nem todo curso livre gera vínculo estudantil válido

a lei exige matrícula reconhecida

eventos podem recusar documentos fora do padrão oficial

Assim, o benefício pode não ser aceito em todos os casos.

Quando vale a pena

Se o curso tiver reconhecimento educacional, a chance de aceitação aumenta.

Além disso, carteirinhas emitidas por entidades oficiais têm maior validade.

Por isso, o ideal é sempre verificar antes de usar.

O que considerar antes de solicitar

Antes de fazer o processo, vale observar:

se o curso é reconhecido

se a carteirinha segue padrão nacional

se o evento aceita o documento

Dessa forma, o consumidor evita prejuízos.

Ver essa foto no Instagram Um post compartilhado por Bruc Duarte (@brucduarte)

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