Não é só para estudantes: benefício do governo garante meia-entrada para brasileiros em shows, cinemas e outras vantagens

Tutorial viral ensina como emitir carteirinha, mas uso exige atenção às regras da lei

Gabriel Yure Gabriel Yuri Souto -
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(Foto: Reprodução/Pexels)

A meia-entrada em shows, cinemas e eventos culturais é um direito garantido por lei no Brasil. Mesmo assim, muitos brasileiros ainda têm dúvidas sobre como acessar esse benefício e quem realmente pode utilizá-lo.

Nos últimos meses, um tutorial compartilhado por Bruc Duarte (@brucduarte) viralizou nas redes ao mostrar um passo a passo para solicitar a carteirinha de estudante, inclusive com cursos online gratuitos.

No entanto, é importante entender como o processo funciona e o que a lei realmente permite.

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O que diz a lei da meia-entrada

A Lei nº 12.933/2013 garante desconto de 50% em eventos culturais e esportivos.

Porém, o benefício não é universal.

Têm direito:

  • estudantes com vínculo ativo
  • idosos
  • pessoas com deficiência
  • jovens de baixa renda

Além disso, é obrigatório apresentar a Carteira de Identificação Estudantil (CIE) válida.

Tutorial: como solicitar a carteirinha

O método compartilhado nas redes segue um passo a passo específico.

Veja como funciona:

1. Solicitar a carteirinha

Primeiramente, o interessado escolhe o tipo de carteirinha:

  • versão digital
  • versão física + digital

Após o pagamento, o sistema envia um formulário por e-mail.

2. Preencher o formulário

Em seguida, o usuário deve preencher os dados pessoais.

Depois disso, precisa informar dados estudantis.

3. Fazer inscrição em curso online

Nesse ponto, o tutorial orienta acessar o site do Instituto Federal (IFRS):

  • entrar em: https://moodle.ifrs.edu.br
  • criar uma conta
  • acessar cursos online abertos
  • escolher um curso
  • clicar em “Quero me inscrever”
  • gerar o comprovante de matrícula

Assim, o usuário obtém o documento solicitado.

4. Finalizar o cadastro

Depois, o interessado retorna ao formulário e preenche:

  • instituição: IFRS
  • escolaridade: educação profissional
  • nome do curso

Além disso, deve anexar o comprovante e enviar foto e documento.

Por fim, o sistema libera a carteirinha digital em até 24 horas.

Atenção: nem todo caso garante meia-entrada

Apesar do passo a passo funcionar tecnicamente, é importante ter cuidado.

Isso porque:

  • nem todo curso livre gera vínculo estudantil válido
  • a lei exige matrícula reconhecida
  • eventos podem recusar documentos fora do padrão oficial

Assim, o benefício pode não ser aceito em todos os casos.

Quando vale a pena

Se o curso tiver reconhecimento educacional, a chance de aceitação aumenta.

Além disso, carteirinhas emitidas por entidades oficiais têm maior validade.

Por isso, o ideal é sempre verificar antes de usar.

O que considerar antes de solicitar

Antes de fazer o processo, vale observar:

  • se o curso é reconhecido
  • se a carteirinha segue padrão nacional
  • se o evento aceita o documento

Dessa forma, o consumidor evita prejuízos.

 

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Um post compartilhado por Bruc Duarte (@brucduarte)

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Gabriel Yure

Gabriel Yuri Souto

Redator e gestor de tráfego. Especialista em SEO.

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