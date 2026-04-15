Não é só para estudantes: benefício do governo garante meia-entrada para brasileiros em shows, cinemas e outras vantagens
Tutorial viral ensina como emitir carteirinha, mas uso exige atenção às regras da lei
A meia-entrada em shows, cinemas e eventos culturais é um direito garantido por lei no Brasil. Mesmo assim, muitos brasileiros ainda têm dúvidas sobre como acessar esse benefício e quem realmente pode utilizá-lo.
Nos últimos meses, um tutorial compartilhado por Bruc Duarte (@brucduarte) viralizou nas redes ao mostrar um passo a passo para solicitar a carteirinha de estudante, inclusive com cursos online gratuitos.
No entanto, é importante entender como o processo funciona e o que a lei realmente permite.
O que diz a lei da meia-entrada
A Lei nº 12.933/2013 garante desconto de 50% em eventos culturais e esportivos.
Porém, o benefício não é universal.
Têm direito:
- estudantes com vínculo ativo
- idosos
- pessoas com deficiência
- jovens de baixa renda
Além disso, é obrigatório apresentar a Carteira de Identificação Estudantil (CIE) válida.
Tutorial: como solicitar a carteirinha
O método compartilhado nas redes segue um passo a passo específico.
Veja como funciona:
1. Solicitar a carteirinha
Primeiramente, o interessado escolhe o tipo de carteirinha:
- versão digital
- versão física + digital
Após o pagamento, o sistema envia um formulário por e-mail.
2. Preencher o formulário
Em seguida, o usuário deve preencher os dados pessoais.
Depois disso, precisa informar dados estudantis.
3. Fazer inscrição em curso online
Nesse ponto, o tutorial orienta acessar o site do Instituto Federal (IFRS):
- entrar em: https://moodle.ifrs.edu.br
- criar uma conta
- acessar cursos online abertos
- escolher um curso
- clicar em “Quero me inscrever”
- gerar o comprovante de matrícula
Assim, o usuário obtém o documento solicitado.
4. Finalizar o cadastro
Depois, o interessado retorna ao formulário e preenche:
- instituição: IFRS
- escolaridade: educação profissional
- nome do curso
Além disso, deve anexar o comprovante e enviar foto e documento.
Por fim, o sistema libera a carteirinha digital em até 24 horas.
Atenção: nem todo caso garante meia-entrada
Apesar do passo a passo funcionar tecnicamente, é importante ter cuidado.
Isso porque:
- nem todo curso livre gera vínculo estudantil válido
- a lei exige matrícula reconhecida
- eventos podem recusar documentos fora do padrão oficial
Assim, o benefício pode não ser aceito em todos os casos.
Quando vale a pena
Se o curso tiver reconhecimento educacional, a chance de aceitação aumenta.
Além disso, carteirinhas emitidas por entidades oficiais têm maior validade.
Por isso, o ideal é sempre verificar antes de usar.
O que considerar antes de solicitar
Antes de fazer o processo, vale observar:
- se o curso é reconhecido
- se a carteirinha segue padrão nacional
- se o evento aceita o documento
Dessa forma, o consumidor evita prejuízos.
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