FAMA Educacional: Centro Universitário marcou novo capítulo com rebranding

Instituição lançou nova identidade visual e celebrou evolução institucional com a comunidade anapolina

Matheus Araujo - 15 de abril de 2026

(Fotos: Matheus Araújo/Portal 6)

O Centro Universitário FAMA anunciou um novo marco em sua trajetória e passou a se chamar FAMA Educacional a partir desta quarta-feira (15).

A instituição de ensino superior apresentou essa mudança como uma evolução de sua marca, refletindo o crescimento e o compromisso contínuo com a comunidade universitária e a população anapolina.

O evento de lançamento oficializou a transição institucional e celebrou o início de um novo momento para a educação na cidade, consolidando a parceria diária com alunos, colaboradores e parceiros.

A cerimônia de rebranding contou com uma programação especial para marcar essa nova fase da instituição.

O reitor Adilson Júnior e o pró-reitor acadêmico Almério Júnior conduziram os discursos institucionais e a leitura do manifesto que fundamentou a evolução da marca.

“Foi com muita alegria esse novo momento que a gente atravessou com a Fama Educação.

Um novo posicionamento. Um movimento que a gente entendeu que tínhamos que abranger ainda mais nossos produtos”, destacou o reitor Adilson Jr.

O evento também reservou surpresas para o público presente, incluindo a exibição de um vídeo conceitual sobre a nova identidade visual e a participação especial de Diego Ribas, reforçando a mensagem de que a transformação foi muito além de uma simples reforma estrutural.

Para celebrar essa conquista junto à comunidade, a FAMA Educacional preparou uma noite de integração e festividade.

Os participantes do evento receberam brindes exclusivos da nova marca e acompanharam um show de encerramento com a Banda Nilzan, acompanhado de um espetáculo de fogos de artifício.

A instituição convidou todos os presentes a registrarem e compartilharem esse momento histórico, que simbolizou apenas o começo de uma trajetória ainda mais promissora para o ensino superior em Anápolis.

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