Bicho Amigo: o projeto que leva consciência animal às escolas de Anápolis
Um projeto que nasce da prática, da vivência e, principalmente, da necessidade de formar uma nova consciência sobre a causa animal
Eu sempre acreditei que a transformação de uma cidade não começa nas grandes decisões, ela começa nos pequenos entendimentos que a gente constrói desde cedo.
Foi com esse pensamento que eu criei o Bicho Amigo. Um projeto que nasce da prática, da vivência e, principalmente, da necessidade de formar uma nova consciência sobre a causa animal.
Quando eu entro em uma escola, eu não estou ali apenas para falar sobre animais. Eu estou ali para provocar reflexão. Para mostrar que cuidar não é um gesto isolado, é uma responsabilidade contínua. Que alimentar, proteger e não abandonar são atitudes básicas, mas que ainda precisam ser ensinadas.
E é nesse momento que o Dumbo entra e transforma tudo.
O Dumbo é um cachorro com necessidades especiais, e a presença dele traduz, de forma silenciosa, aquilo que muitas vezes as palavras não conseguem alcançar. Ele não pede atenção, ele desperta consciência. Ele não representa limitação, ele revela o quanto ainda precisamos evoluir.
O Bicho Amigo não é sobre um projeto pontual. É sobre formar uma geração que entenda, desde cedo, que respeito à vida não é uma escolha, é um princípio. Porque quando uma criança aprende a cuidar de um animal, ela aprende, na essência, a ser mais humana.
Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Anápolis!