3 signos que vão reencontrar um amor do passado e ter a vida amorosa completamente balançada

De acordo com os astros, algumas histórias mal resolvidas podem ganhar um novo capítulo quando menos se espera

Layne Brito - 17 de abril de 2026

(Foto; Reprodução/Freepik)

Tem reencontro que chega sem aviso e mexe com tudo por dentro. Para alguns signos, o universo pode estar preparando justamente essa virada, com a volta de alguém que deixou marcas e sentimentos difíceis de esquecer.

Depois de um período de silêncio, distância ou até superação, a vida amorosa desses nativos pode ser balançada por mensagens inesperadas, encontros casuais ou lembranças que voltam com força.

E, em muitos casos, isso deve acontecer de um jeito impossível de ignorar.

Confira agora os 3 signos que podem reencontrar um amor do passado e ter o coração completamente mexido:

1. Câncer

Câncer pode ser um dos signos mais impactados por esse movimento. Ligado à memória, ao afeto e às emoções profundas, o canceriano tende a sentir tudo de forma intensa quando alguém importante do passado reaparece.

Uma conversa inesperada ou um reencontro cheio de lembranças pode trazer à tona sentimentos que pareciam adormecidos. O coração pode balançar mais do que o previsto.

2. Libra

Libra deve viver um momento de grande conflito emocional. Isso porque o signo, que busca equilíbrio nas relações, pode se ver diante de uma história antiga que ainda desperta dúvidas, curiosidade e até saudade.

O retorno dessa pessoa pode mexer com certezas e reacender pensamentos sobre tudo o que ficou para trás. A vida amorosa tende a sair da calmaria.

3. Peixes

Peixes pode interpretar esse reencontro como um sinal do destino. Muito ligado à intuição e aos sentimentos, o pisciano tende a mergulhar fundo quando percebe que alguém do passado ainda ocupa espaço dentro dele.

Uma reaproximação inesperada pode provocar emoção, esperança e até vontade de reviver algo que parecia encerrado.

Para esse signo, o impacto promete ser forte.

Quando o passado volta a bater na porta, nem sempre é fácil manter a razão no comando.

Para esses três signos, o próximo ciclo pode trazer exatamente esse tipo de abalo: intenso, inesperado e impossível de ignorar.

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