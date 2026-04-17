Preso em Goiânia, dono da Choquei é mantido sozinho em cela na sede da superintendência da PF

Defesa espera que a Justiça analise ainda nesta sexta o pedido de liberdade, após novas diligências determinadas no processo

Lara Duarte -
Preso em Goiânia, dono da Choquei é mantido sozinho em cela na sede da superintendência da PF
Raphael Sousa Oliveira está na sede Polícia Federal, em Goiânia. (Foto: Reprodução)

Preso desde a última quarta-feira (15), Raphael Sousa Oliveira, de 31 anos, criador da página Choquei, permanece isolado em uma cela na Superintendência da Polícia Federal (PF) em Goiânia, enquanto a defesa aguarda um desfecho ainda nesta sexta-feira (17).

A expectativa se concentra na análise de um pedido de liberdade apresentado após a prisão do influenciador, detido em um condomínio no Jardim Goiás durante a Operação Narco Fluxo.

A investigação conduzida pela Polícia Federal (PF) aponta que Raphael teria desempenhado papel estratégico dentro de uma organização criminosa, atuando na divulgação de conteúdos favoráveis ao grupo e contribuindo para conter desgastes de imagem.

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Segundo a apuração, ele estaria inserido em uma estrutura ligada ao cantor Ryan Santana dos Santos, o MC Ryan SP, apontado como principal beneficiário financeiro do esquema.

Os investigadores também indicam que o criador da Choquei recebeu cerca de R$ 370 mil por serviços de publicidade relacionados ao artista, com parte relevante das movimentações registrada entre 2024 e 2025.

A operação mira um esquema considerado complexo, que envolveria lavagem de dinheiro por meio de apostas ilegais, rifas digitais, empresas de fachada, uso de terceiros e transações com criptomoedas.

Defesa aguarda decisão e pede soltura imediata

Com base nos elementos já reunidos, a Justiça determinou que o delegado responsável apresente esclarecimentos, no prazo de 24 horas, sobre a necessidade de manutenção da prisão.

Na sequência, o Ministério Público Federal (MPF) deverá se manifestar dentro do mesmo prazo, antes do retorno do processo para nova análise judicial, prevista para ocorrer ainda nesta sexta.

A defesa, conduzida pelo advogado criminalista Pedro Paulo de Medeiros, afirma que acompanha o caso com confiança e aguarda uma decisão célere diante das circunstâncias apresentadas.

Confira a nota na íntegra

A expectativa do advogado criminalista Pedro Paulo de Medeiros é de que o Judiciário analise ainda nesta sexta-feira o pedido para que o proprietário da página Choquei seja colocado em liberdade, com decisão nas próximas horas.

Pedro Paulo de Medeiros informa que a defesa acompanha o caso com confiança, segue atenta a todos os desdobramentos e espera que a decisão judicial seja proferida com a brevidade que o caso exige.

A Justiça determinou a intimação do delegado para que preste informações, no prazo de 24 horas, sobre eventual necessidade de manutenção da custódia em razão de dúvidas relacionadas à investigação. Na sequência, foi aberto igual prazo para manifestação do Ministério Público Federal, antes do retorno dos autos para análise do juiz.

Pedro Paulo de Medeiros
Advogado criminalista

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Lara Duarte

Jornalista e pós-graduanda em Ciência Política, com atuação em jornal impresso, assessoria de comunicação e produção, reunindo experiência em diferentes frentes da comunicação.

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