Nova regra do INSS: aposentados e pensionistas têm até 20 de maio para se adequar às novas exigências

Nova regra do INSS exige validação biométrica para crédito consignado e dá mais controle ao beneficiário

Gabriel Dias - 17 de abril de 2026

(Foto: Reprodução/Agência Brasil)

A contratação de crédito consignado por aposentados e pensionistas do INSS passará por mudanças importantes nas próximas semanas. Com novas exigências de segurança, os beneficiários terão até o dia 20 de maio para se adaptar às regras que tornam o processo mais rígido e digital.

A partir dessa data, toda solicitação de empréstimo deverá ser confirmada por meio de biometria, utilizando o aplicativo Meu INSS. Caso o beneficiário não valide a operação dentro do prazo de cinco dias, o contrato será automaticamente cancelado.

Novas regras reforçam segurança e controle

As mudanças fazem parte de um pacote do governo federal voltado ao combate a fraudes no sistema previdenciário. Nos últimos anos, milhões de brasileiros foram afetados por descontos indevidos em benefícios, o que motivou o endurecimento das regras.

Entre as principais alterações, está a exigência de autorização expressa do beneficiário, com validação digital obrigatória. Além disso, após a contratação de um empréstimo, o benefício será bloqueado automaticamente para novas operações, exigindo desbloqueio manual.

Outra mudança relevante é a proibição de contratação por terceiros. Empréstimos não poderão mais ser feitos por telefone ou procuração, ampliando o controle direto do beneficiário sobre suas finanças.

Biometria e aplicativo passam a ser obrigatórios

Para acessar o crédito consignado, será necessário ter biometria cadastrada em bases oficiais, como CNH, Justiça Eleitoral ou a nova Carteira de Identidade Nacional (CIN).

O INSS orienta que os segurados atualizem seus dados e ativem a biometria no aplicativo Meu INSS. O processo inclui acessar a conta gov.br, entrar no perfil e habilitar o reconhecimento facial ou digital.

Com isso, o modelo tradicional de contratação, que antes dependia apenas da ida ao banco, dá lugar a um sistema digital com múltiplas etapas de verificação. A expectativa é reduzir fraudes e garantir mais transparência nas operações.

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