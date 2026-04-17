Empresário de Anápolis anuncia que está largando tudo para recomeçar a vida na China
Sem entrar em detalhes, ele atribuiu boa parte da saída a um desentendimento com um ex-sócio, que teria deixado-o sem nada
O empresário anapolino Marksuel Carlos anunciou nas redes sociais que, em busca de um novo começo, estaria indo para a China atrás de novas oportunidades.
Nos stories do Instagram, publicados nesta quinta-feira (17), ele contou um pouco dos motivos que o levaram a tomar uma decisão tão drástica, ainda que sem entrar em muitos detalhes.
Já no Aeroporto de Guarulhos, rumo a Hong Kong, Marksuel comentou que até recentemente fazia parte de uma sociedade em uma empresa de leds para comunicação visual, mas que o sócio tomou outras decisões quanto ao negócio, sem entrar em detalhes.
“Como vocês sabem, eu deixei tudo pro meu ex- sócio, que tambem era um dos meus melhores amigos. agora é hora de recomeçar do zero, porque no final ninguém tira o que é seu. perdi dinheiro, patrimônio, marca… Mas o principal continua aqui dentro: honra, garra, familia e a consciência tranquila diante de vocês e do mercado. o longo prazo é implacável”, escreveu.
Visivelmente abatido, ele comentou que está saindo do empreendimento com “uma mão na frente e outra atrás”, mas ainda se mostra confiante que será capaz de reconquistar tudo.
“Vamos ver o que vai rolar, o que Deus tem para minha vida, depois de tantos prejuízos, de tantos problemas que vocês viram que eu tive”, disse.
Despedida dos filhos
Em outros stories publicados mais cedo, o empresário aparece em frente aos dois filhos, afirmando que acredita muito nos sonhos deles e deixando claro que Davi, o filho mais velho, seria agora o homem da casa.
“Papai vai viajar agora, tá bom? Se vocês estudarem, se esforçarem, serem pessoas melhores, vocês vão conseguir tudo o que vocês quiserem”
Ao final, os dois abraçam o pai, segurando o choro.
Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Anápolis!