Empresário de Anápolis anuncia que está largando tudo para recomeçar a vida na China

Sem entrar em detalhes, ele atribuiu boa parte da saída a um desentendimento com um ex-sócio, que teria deixado-o sem nada

Davi Galvão Davi Galvão -
Desabafo foi feito pelo empresário nas redes sociais. (Foto: @cvdicasbrasil)
Desabafo foi feito pelo empresário nas redes sociais. (Foto: @cvdicasbrasil)

O empresário anapolino Marksuel Carlos anunciou nas redes sociais que, em busca de um novo começo, estaria indo para a China atrás de novas oportunidades.

Nos stories do Instagram, publicados nesta quinta-feira (17), ele contou um pouco dos motivos que o levaram a tomar uma decisão tão drástica, ainda que sem entrar em muitos detalhes.

Já no Aeroporto de Guarulhos, rumo a Hong Kong, Marksuel comentou que até recentemente fazia parte de uma sociedade em uma empresa de leds para comunicação visual, mas que o sócio tomou outras decisões quanto ao negócio, sem entrar em detalhes.

Leia também

“Como vocês sabem, eu deixei tudo pro meu ex- sócio, que tambem era um dos meus melhores amigos. agora é hora de recomeçar do zero, porque no final ninguém tira o que é seu. perdi dinheiro, patrimônio, marca… Mas o principal continua aqui dentro: honra, garra, familia e a consciência tranquila diante de vocês e do mercado. o longo prazo é implacável”, escreveu.

Visivelmente abatido, ele comentou que está saindo do empreendimento com “uma mão na frente e outra atrás”, mas ainda se mostra confiante que será capaz de reconquistar tudo.

“Vamos ver o que vai rolar, o que Deus tem para minha vida, depois de tantos prejuízos, de tantos problemas que vocês viram que eu tive”, disse.

Despedida dos filhos

Em outros stories publicados mais cedo, o empresário aparece em frente aos dois filhos, afirmando que acredita muito nos sonhos deles e deixando claro que Davi, o filho mais velho, seria agora o homem da casa.

“Papai vai viajar agora, tá bom? Se vocês estudarem, se esforçarem, serem pessoas melhores, vocês vão conseguir tudo o que vocês quiserem”

Ao final, os dois abraçam o pai, segurando o choro.

 

 

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Anápolis!

Davi Galvão

Davi Galvão

Jornalista formado pela Universidade Federal de Goiás. Atua como repórter no Portal 6, com base em Anápolis, mas atento aos principais acontecimentos do cotidiano em todo o estado de Goiás. Produz reportagens que informam, orientam e traduzem os fatos que impactam diretamente a vida da população.

Você tem WhatsApp ou Telegram? É só entrar em um dos grupos do Portal 6 para receber, em primeira mão, nossas principais notícias e reportagens. Basta clicar aqui e escolher.

+ Notícias

Nós usamos cookies e outras tecnologias semelhantes para melhorar a sua experiência em nossos serviços, personalizar publicidade e recomendar conteúdo de seu interesse. Para mais informações, incluindo como configurar as permissões dos cookies, consulte a nossa nova Política de Privacidade.