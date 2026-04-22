Motorista viraliza após furto de carro perto de bar em Goiânia: “não venham aqui”

Estabelecimento se posicionou nas redes sociais após críticas feitas pelo proprietário do veículo

Ícaro Gonçalves - 22 de abril de 2026

Furto ocorreu no Celina Park, próximo ao Parque Bernardo Élis (Imagens: Captura de tela/Instagram)

O desabafo do dono de um veículo furtado próximo a um bar de Goiânia, na última segunda-feira (20), viralizou nas redes sociais ao mostrar o rastro de destruição deixado pelos criminosos.

O caso ocorreu próximo ao Seven Lounge & Drinks, que fica na Avenida Parque, no setor Celina Park. Segundo o próprio dono do veículo, ele havia deixado o carro estacionado na via pública, ao lado do Parque Bernardo Élis.

Ao voltar sair do estabelecimento, ele encontrou o veículo com os vidros quebrados e já sem os equipamentos de som automotivo.

Entre os itens furtados, está um processador de áudio interno avaliado em R$ 700. Com a revolta pelo crime, o proprietário criticou o estabelecimento pela falta de segurança e estacionamento privado.

“Olha aqui ó, vocês não podem vir aqui não. Cheio de ‘rato’ maldito, entendeu? O processador cadê? Não venham aqui não, nessa desgrxça. Não tem um estacionamento, esse lixo aí”, disse.

Em dois dias, o vídeo já recebeu mais de 4,2 milhões de visualizações e 49 mil curtidas.

Nos comentários, o bar se posicionou sobre as críticas recebidas. “Lamentamos muito a situação. Mas não temos controle do que acontece fora do nosso bar, nas redondezas. O carro estava lá no parque, do outro lado. Fica complicado culpar o bar de algo”, disse.

Os usuários prestaram apoio ao estabelecimento, recordando que a responsabilidade era do proprietário, ao deixar o carro estacionado em uma via pública.

“Você sabe que não tem estacionamento, mesmo assim vai ao local de carro? Querendo ou não deu sorte pro azar”, disse um seguidor.

“Quando eu tinha som, se não tinha lugar perto eu não parava o carro. Simples assim”, disse outro. “Não vai mais incomodar os outros com som alto”, ironizou um terceiro.

Confira o comentário do estabelecimento:

“Lamentamos muito com a situação. Tentamos ao máximo manter o policiamento perto do bar. Quem já é cliente de muito tempo sabe que sempre estão rodando. Mas não temos controle do que acontece fora do nosso bar, nas redondezas. O carro estava lá no Park, do outro lado. Fica complicado culpar o bar de algo”.

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