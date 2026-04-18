Contas de água disparam em Anápolis e moradores denunciam cobrança como “industrial”

Moradores relatam aumento expressivo nas faturas após mudança de categoria sem aviso prévio

Pedro Ribeiro - 18 de abril de 2026

(Foto: Reprodução)

Moradores de Anápolis têm relatado aumentos expressivos nas contas de água, o que tem gerado preocupação e revolta entre consumidores.

As reclamações se concentram principalmente no bairro Flor do Cerrado, onde diversas pessoas perceberam valores fora do padrão ao receberem as faturas mais recentes.

Em alguns casos, os valores praticamente dobraram, mesmo sem alteração no consumo.

A situação começou a ser identificada após discussões em grupos de moradores.

Ao comparar as contas, vizinhos notaram que havia um possível erro na classificação das unidades, que estariam sendo cobradas como industriais, apesar de serem residenciais.

Registros compartilhados mostram casos em que contas saltaram de cerca de R$ 250 para mais de R$ 570, além de relatos de cobranças próximas a R$ 600.

A principal suspeita é de mudança indevida na categoria tarifária.

Além do aumento, moradores também questionam dificuldades para resolver o problema pelos canais digitais, relatando que a situação ainda não aparece atualizada nos sistemas.

Diante da repercussão, a Saneago informou ao Portal 6 que cada caso é analisado individualmente.

A companhia orienta que clientes que identificarem alteração na categoria do faturamento procurem atendimento para solicitar revisão e refaturamento.

Segundo a empresa, o atendimento pode ser feito pela Central de Relacionamento, pelo telefone 0800 645 0115, WhatsApp (62) 3269-9115, Agência Virtual ou presencialmente nas unidades do Vapt-Vupt.

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