Parece apenas um detalhe nas unhas, mas pode ser alerta do corpo: o sinal silencioso ligado à falta de vitaminas e minerais essenciais

Unhas frágeis, manchadas ou curvadas podem indicar carência nutricional e merecem atenção médica; saiba com o que se preocupar

Gustavo de Souza - 11 de março de 2026

(Foto: Ilustração/ Galina Bogdanova/Unsplash)

À primeira vista, uma unha mais frágil, quebradiça ou com formato diferente pode parecer apenas um detalhe estético. No entanto, especialistas alertam que mudanças no aspecto das unhas podem funcionar como um sinal silencioso de que algo no organismo não vai bem.

Instituições médicas como Mayo Clinic e Cleveland Clinic indicam que alterações na textura, resistência ou formato das unhas podem aparecer associadas a diferentes condições de saúde. Em alguns casos, elas podem estar relacionadas à deficiência de ferro, um mineral essencial para o funcionamento do corpo.

Mudanças na aparência

Um dos sinais que costuma despertar atenção médica é a coiloníquia, conhecida como “unha em colher”. Nesse quadro, a unha apresenta uma leve depressão no centro, criando um formato côncavo, associado ao talher.

Segundo a Cleveland Clinic, essa alteração pode estar ligada à anemia ferropriva (causada pela deficiência de ferro), especialmente quando aparece acompanhada de sintomas como cansaço, palidez ou falta de ar.

Apesar dessa possível relação, especialistas alertam que muitas alterações nas unhas, como manchas, ondulações e mudanças na espessura têm outras causas. Unhas muito finas ou quebradiças podem estar associadas a deficiências nutricionais, enquanto manchas ou descolorações podem surgir por infecções, traumas ou, em alguns casos, doenças dermatológicas ou sistêmicas.

O Merck Manual aponta que cerca de metade das distrofias ungueais está associada a infecções por fungos, o que reforça a necessidade de avaliação médica antes de qualquer conclusão.

Cuidados necessários

Ao perceber mudanças persistentes nas unhas, a recomendação é buscar orientação médica. A investigação pode incluir análise clínica e exames laboratoriais para verificar níveis de ferro e outros nutrientes.

A especialização necessária para o cuidado de cada caso depende da causa das alterações nas unhas, podendo exigir acompanhamento de dermatologistas, podólogos ou até mesmo nutricionistas. Cada profissional atua na investigação e no tratamento conforme a origem do problema.

Mais do que um detalhe estético, as unhas podem funcionar como um pequeno indicador da saúde e, quando algo muda, o corpo pode estar tentando dar um aviso.

Siga o Portal 6 no Google News e fique por dentro de tudo!