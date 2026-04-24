O nome feminino de 5 letras que está crescendo no Brasil por ser sofisticado e fácil de escrever

Saiba qual é o registro que está dominando as maternidades brasileiras nesta temporada

Magno Oliver - 24 de abril de 2026

(Foto; Reprodução/Pexels)

A preferência dos brasileiros por nomes curtos, de sonoridade clara e fácil escrita, consolidou-se como a principal tendência nos cartórios de Registro Civil em 2025 e início de 2026.

Entre as opções que reúnem essas características, o nome Alice destaca-se como o grande protagonista de 5 letras, figurando consistentemente no topo dos rankings nacionais de popularidade.

Dados da Arpen-Brasil (Associação Nacional dos Registradores de Pessoas Naturais) revelam que a escolha por nomes que dispensam acentuações complexas e possuem raízes clássicas é uma resposta direta à busca por uma identidade atemporal e sofisticada, facilitando a vida escolar e

profissional futura da criança.

A ascensão nos registros e o apelo da simplicidade

Embora Helena lidere o ranking geral absoluto, Alice é o nome de exatas cinco letras que mais cresce em adesão, ocupando posições de destaque como a 4ª ou 5ª colocação nacional em diversas regiões.

Especialistas em antroponímia explicam que sua popularidade é impulsionada pela “alfabetização visual”: um nome que crianças aprendem a escrever rapidamente e que possui uma pronúncia universalmente reconhecida.

Segundo o Portal da Transparência do Registro Civil, nomes como Maitê e Laura também acompanham essa cadeira de crescimento, mas Alice mantém uma aura de nobreza, seu significado original remete a “linhagem nobre”, que atrai pais que desejam fugir de modismos passageiros ou grafias inventadas que podem causar constrangimento.

História e impacto nos cartórios brasileiros

A trajetória de Alice nos cartórios brasileiros mostra uma renovação cíclica; após décadas de uso moderado, o nome ressurgiu com força total na última década, influenciado por figuras da literatura e do entretenimento global.

De acordo com balanços recentes da Arpen-SP, a escolha reflete um fenômeno sociológico de “volta às origens”, onde nomes tradicionais são higienizados de excessos decorativos (como o uso desnecessário de letras dobradas).

Esta tendência de nomes curtos e impactantes não apenas agiliza os processos burocráticos de emissão de documentos, mas também estabelece um padrão de elegância minimalista que se tornou o novo “padrão ouro” nas maternidades do Brasil, garantindo que o nome permaneça relevante por gerações.

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