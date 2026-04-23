Vídeo dá o que falar após casal de Anápolis contar por que prefere ir passear em Goiânia

Postagem dividiu opiniões entre quem faz bate-volta e quem gosta mais das atrações locais

Natália Sezil - 23 de abril de 2026

Casal deu o que falar após contar que prefere passear em Goiânia. (Foto: @vivendoemgoias)

Um casal de Anápolis deu o que falar após compartilhar no Instagram que prefere se locomover até Goiânia para aproveitar um dia de descanso e lazer.

Lucas e Kattiucy, do perfil Vivendo em Goiás (@vivendoemgoias), mostraram o trajeto que fazem até chegar em um shopping da capital. No caminho, deixaram claro que consideram que a cidade oferece mais atividades.

A lista apresentada pelos dois incluiu “muitas opções de restaurantes”, “shoppings melhores” e locais “mais estruturados”.

Na legenda da publicação, o casal destacou que o sentimento de estende a vários outros anapolinos, pontuando que Goiânia também tem uma vida noturna mais agitada.

“Além disso, a proximidade com Anápolis facilita aquele bate-volta rápido pra curtir algo diferente no fim de semana”, defenderam.

Nos comentários, muitos internautas concordaram com a proposta. Uma relatou: “Anápolis para morar e as capitais para passear, é simples assim. Eu amo essa cidade!”.

Outra complementou: “Além do que foi falado outro diferencial em Goiânia é o atendimento, principalmente dos restaurantes. Na capital os garçons são muito mais agradáveis, educados e gentis”.

Enquanto isso, alguns demonstraram pensar diferente. “Desculpe discordar de vocês, Anápolis é uma cidade linda maravilhosa e tem ótimos lugares para divertir. Melhor lugar para morar que saudade amo demais”, defendeu uma terceira.

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