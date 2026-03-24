Não é só passar pano: veja o método certo para secar o piso e evitar manchas que incomodam muita gente

Erro comum na hora da limpeza pode ser o principal responsável por marcas no chão mesmo após a faxina

Layne Brito - 24 de março de 2026

(Foto; Reprodução/Freepik)

Quem nunca terminou de limpar a casa e, poucos minutos depois, percebeu o chão cheio de manchas? O problema é mais comum do que parece e, na maioria das vezes, não está na sujeira, mas na forma como o piso é seco após a limpeza.

Muita gente acredita que apenas passar um pano úmido já é suficiente para deixar tudo impecável.

No entanto, o resultado final depende de um conjunto de cuidados, e não apenas dessa etapa inicial. O excesso de água, a forma de secagem e até o ambiente influenciam diretamente no aparecimento de marcas.

Método completo evita manchas no piso

• Use um pano bem torcido, nunca encharcado.

• Espalhe a limpeza de forma uniforme, sem deixar acúmulo de água.

• Finalize sempre com um pano seco.

• Faça movimentos cruzados (horizontal e vertical).

• Utilize panos de algodão ou microfibra.

A diferença está justamente no processo completo. Não é só passar pano é controlar a umidade e garantir uma secagem uniforme.

Pano seco é o acabamento que muita gente ignora

O pano úmido limpa, mas a água que fica no piso pode secar sozinha e deixar marcas, principalmente em porcelanatos, pisos frios e superfícies brilhantes.

O pano seco entra como etapa final, removendo o excesso de água e uniformizando o acabamento.

Sem isso, a limpeza pode parecer incompleta, mesmo quando foi bem feita.

Além da estética, há também um benefício funcional.

Menos umidade reduz o risco de marcas de pegada, manchas persistentes e até odores, especialmente em dias mais úmidos.

Ambiente influencia mais do que parece

A ventilação também é parte essencial do processo e muitas vezes é ignorada.

• Abra portas e janelas

• Use ventilador, se possível

• Evite limpar em dias muito úmidos

Sem circulação de ar, a água demora mais para evaporar e aumenta a chance de manchas.

Produto em excesso também causa problema

Outro erro comum é exagerar na quantidade de produto de limpeza.

• Use sempre a diluição correta

• Evite excesso de sabão ou desinfetante

• Retire resíduos quando necessário

O acúmulo de produto pode deixar o piso opaco e com aparência manchada.

No fim, a limpeza eficiente não depende apenas de passar o pano, mas de um conjunto de cuidados que garantem um acabamento uniforme.

Quando todas as etapas são feitas corretamente, o resultado é um piso limpo de verdade, sem marcas e com brilho duradouro.

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