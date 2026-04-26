O que significa sentir arrepio sem estar com frio, segundo especialistas

Sensação comum intriga muita gente, mas a ciência explica como emoções e o sistema nervoso provocam arrepios mesmo sem frio

Gabriel Dias - 26 de abril de 2026

(Foto: Reprodução)

Nem sempre o corpo reage apenas ao frio. Em momentos inesperados, um simples som, uma lembrança ou até um pensamento podem provocar aquele arrepio súbito — uma sensação que muita gente já experimentou, mas poucos entendem, de fato, o que significa.

Longe de explicações místicas, esse fenômeno tem uma origem profundamente ligada ao funcionamento do cérebro e às respostas automáticas do organismo.

Quando um estímulo emocional intenso acontece, o sistema nervoso entra em ação de forma imediata, ativando reações físicas que vão além do controle consciente.

O que acontece no corpo durante um arrepio

Conhecido cientificamente como piloereção, o arrepio ocorre quando pequenos músculos localizados na base dos pelos se contraem involuntariamente. Esse movimento faz com que os fios se levantem, criando a sensação típica na pele.

Tudo começa no hipotálamo, região do cérebro responsável por regular funções essenciais. Ao identificar um estímulo marcante — seja medo, prazer ou emoção —, ele aciona o sistema nervoso simpático, liberando substâncias como noradrenalina e dopamina.

Enquanto a noradrenalina prepara o corpo para reagir rapidamente, a dopamina está associada ao prazer e à recompensa. É essa combinação que explica por que músicas intensas, cenas emocionantes ou memórias profundas conseguem provocar arrepios mesmo sem qualquer mudança de temperatura.

Uma herança evolutiva que ainda existe

Apesar de hoje parecer apenas uma curiosidade, esse mecanismo já teve uma função importante na sobrevivência humana. Em animais, o arrepio ajuda a criar uma camada de isolamento térmico ou a aumentar o tamanho aparente do corpo diante de ameaças.

Nos humanos, essa função se tornou praticamente obsoleta com a redução dos pelos ao longo da evolução. Ainda assim, o reflexo permaneceu ativo — como uma espécie de memória biológica do passado.

Além disso, fatores emocionais e psicológicos também desempenham um papel importante. Situações de ansiedade, conexão social intensa ou experiências estéticas podem ativar o sistema nervoso de forma antecipada, fazendo o corpo reagir antes mesmo de a mente interpretar o que está acontecendo.

Na maioria dos casos, os arrepios são completamente normais e indicam apenas sensibilidade aos estímulos do ambiente. No entanto, quando surgem com frequência ou acompanhados de sintomas como tontura, febre, palpitações ou falta de ar, é importante buscar orientação médica.

No fim das contas, o arrepio é mais do que uma simples reação física: ele revela como emoções, memórias e biologia estão profundamente conectadas no funcionamento do corpo humano.

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