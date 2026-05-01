Garotinho “inimigo do fim” prova que é mais animado que a cantora em hotel

Cena inusitada aconteceu durante apresentação musical no hall do hotel onde família se hospedava

Ícaro Gonçalves - 01 de maio de 2026

Assim que uma canção acabava, o menino pedia mais uma à cantora (Imagens: Captura de tela/Instagram)

Um vídeo que viralizou nas redes sociais na última semana mostra que nunca é cedo demais para curtir um bom show. Esse foi o caso do pequeno Theo Marques, de 4 anos, garotinho filmado pela mãe enquanto dançava música após música, sem querer parar.

As cenas foram gravadas no hall de um hotel em São Paulo, onde a família se hospedava, e arrancou sorrisos de quase 1 milhão de espectadores pela espontaneidade e energia do pequeno protagonista.

O menino continua dançando enquanto a cantora e a banda se apresentam no local, e parecia não estar nem um pouco disposto a deixar a música acabar.

Quando o momento de encerramento do show chegava, ele se aproximava da cantora e pedia: “só mais uma”, provando ser um verdadeiro ‘inimigo do fim’.

A reação foi imediata. Em meio aos risos da mãe Josi Marques (@josimarques.b), a cantora cede e inicia uma nova canção.

Nos comentários, seguidores se divertem com as imagens do menino pedindo ‘bis’. “Um dançarino nato e fofo!”, disse uma mulher.

“É justamente isso que perdemos quando crescemos! Essa pureza”, destacou outra. “Muito fofo e tem bom gosto!”, brincou uma terceira.

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