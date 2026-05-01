Carrefour confirma o fechamento de unidade que será substituída por grande projeto imobiliário

Carrefour confirma fechamento de unidade tradicional em Curitiba após venda de terreno, que dará lugar a novo projeto imobiliário

Gabriel Dias - 01 de maio de 2026

Unidade do Carrefour em Anápolis, na Avenida Brasil Norte. (Foto: Reprodução)

Uma mudança que pode passar despercebida à primeira vista já começa a alterar a rotina de consumidores em uma das regiões mais valorizadas da cidade.

Um endereço tradicional do varejo local se prepara para encerrar atividades, abrindo espaço para uma transformação que vai além do comércio.

Frequentada por moradores e clientes de diferentes regiões de Curitiba, a unidade do Carrefour no bairro Mossunguê está com os dias contados.

Localizada em frente ao Park Shopping Barigui, a loja Champagnat se tornou referência ao longo dos anos, mas agora entra em uma nova fase.

Carrefour confirma encerramento de unidade tradicional

De acordo com a rede, o funcionamento da loja seguirá apenas até o dia 30 de abril. A decisão está diretamente ligada à venda do terreno onde o hipermercado está instalado, o que inviabiliza a continuidade das operações no local.

Apesar do fechamento, a empresa informou que os funcionários não serão desligados, sendo realocados para outras unidades da rede na capital paranaense. Já os clientes continuarão sendo atendidos por lojas do grupo, incluindo unidades do Atacadão e do Sam’s Club.

Área valorizada deve dar lugar a novo empreendimento

Com cerca de 90 mil metros quadrados, o terreno ocupa uma posição estratégica e altamente valorizada na cidade. A venda abre caminho para um novo ciclo na região, com expectativa de desenvolvimento imobiliário de grande porte.

A aquisição foi realizada por meio de uma parceria entre a Imobiliária Confronto, via SKNA Properties, e a Teerra Empreendimentos, ligada ao escritório Gobbo & Guimarães.

O projeto já começa a ganhar forma e terá desenvolvimento arquitetônico conduzido pelo Escritório GP Arquitetura.

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