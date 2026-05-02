Alerta para motoristas de todo o país que usam suporte para celular no carro

Uso de suporte para celular é permitido, mas exige atenção às regras para evitar multas e garantir segurança ao dirigir

Gabriel Dias - 01 de maio de 2026

(Foto: Reprodução/Pexels)

Usar o celular como aliado na direção virou rotina para muitos motoristas, principalmente com aplicativos de navegação. No entanto, um detalhe que parece simples pode acabar gerando multas e até colocar a segurança em risco.

O uso de suportes para celular no carro é permitido no Brasil, mas exige atenção a regras específicas. O problema não está no acessório em si, mas na forma como ele é instalado e utilizado durante a condução.

Uso de suporte é permitido, mas exige cuidado com a visibilidade

De acordo com o Código de Trânsito Brasileiro (CTB), o suporte pode ser fixado no para-brisa ou no painel, desde que não comprometa a visão do motorista.

Se o aparelho estiver posicionado de forma a encobrir placas, semáforos ou parte da pista, o condutor pode ser autuado.

Nesse caso, a infração não ocorre pelo uso do suporte, mas pela obstrução do campo de visão.

Por isso, especialistas recomendam instalar o acessório em áreas laterais do para-brisa ou nas saídas de ar do painel, evitando o centro da visão.

Além disso, agentes de trânsito têm intensificado a fiscalização, avaliando se o motorista mantém total visibilidade dos retrovisores e dos instrumentos do veículo.

Manuseio do celular continua sendo infração gravíssima

Outro ponto de atenção é o comportamento ao volante. Mesmo com o celular no suporte, o motorista não pode interagir com o aparelho enquanto dirige. Tocar na tela, digitar ou ajustar configurações durante o movimento é considerado infração gravíssima.

A penalidade inclui multa de R$ 293,47 e a perda de sete pontos na Carteira Nacional de Habilitação (CNH). Em alguns casos, o condutor também pode ser enquadrado por dirigir sem atenção.

O uso do celular deve ser limitado a consultas rápidas, como acompanhar o trajeto no GPS, sem desviar o foco da via. Ajustes mais complexos devem ser feitos com o veículo parado em local seguro.

Na prática, a recomendação é simples: configurar o aparelho antes de iniciar o trajeto, utilizar comandos de voz sempre que possível e evitar qualquer distração durante a condução.

Com a fiscalização mais rigorosa, pequenas atitudes fazem diferença para garantir segurança no trânsito e evitar penalidades.

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