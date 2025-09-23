Há quase uma década em Anápolis, restaurante anuncia que vai fechar: ‘nem na pandemia foi tão difícil’
Empresária contou ao Portal 6 que já tentou se reerguer, mas esperanças diminuíram com o passar do tempo
Com oito anos de história na Vila Jaiara e nove meses no Jardim Progresso, o Las Terra Panelinha Gastrobar anunciou esta semana que irá encerrar as atividades. O motivo? Os altos custos de manter um restaurante atualmente.
O negócio sempre foi familiar. Hoje, Thays Alves trabalha apenas com a mãe, Patrícia – e, sozinhas, dão conta de atender toda a demanda de pedidos. Isso, no entanto, logo pode acabar.
A empresária contou ao Portal 6 que o cenário mudou muito ao longo dos anos. No início, “foi muito conhecido, a gente vendeu bastante, bastante mesmo. Fez uma clientela muito boa nesse período”.
Leia também
“Mas de um tempo para cá, as coisas ficaram difíceis demais. O custo ficou alto. Acaba que não estamos conseguindo segurar o ponto”, revelou.
A dificuldade vem há alguns meses. Em 2024, ela e a mãe se mudaram da Vila Jaiara na esperança de conseguir reerguer o restaurante. Colocaram novos itens no cardápio, mas a estratégia não funcionou.
Com o novo ponto, os clientes antigos continuavam pedindo, mas Thays conta que foi difícil conquistar uma nova clientela.
Ela avalia que, hoje, o restaurante vive um cenário pior do que durante a pandemia de Covid-19.
“Nem na pandemia, nem de portas fechadas, a gente ficou do jeito que estamos agora. Para você ver o tanto que as coisas mudaram de uns anos para cá”.
Por enquanto, ainda não há data para fechar. Isso porque a família mora no mesmo local do restaurante, e precisa levantar o dinheiro da mudança. Mas, quando isso acontecer, o plano é tentar manter o delivery.
“Acredito que se a gente fechar, não vamos abrir um ponto de novo tão cedo”, relata Thays. “Tem muitos clientes que dizem que gostam da nossa comida. Quem sabe a gente consegue ficar só no delivery, em casa mesmo”.
Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Anápolis!