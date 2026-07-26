Não é patinho, nem acém: as 3 melhores carnes para moer em casa, segundo açougueiros

Especialistas indicam cortes menos óbvios que garantem mais sabor, suculência e textura para hambúrgueres, molhos e receitas do dia a dia

(Foto: Reprodução)

Quando o assunto é carne moída, patinho e acém costumam dominar os pedidos no açougue. No entanto, quem entende do assunto garante que existem outros cortes capazes de entregar ainda mais sabor, maciez e suculência, especialmente para quem prefere moer a carne em casa e controlar a qualidade do preparo.

Além de escolher uma peça fresca, especialistas recomendam considerar a quantidade de gordura e o tipo de receita antes de decidir qual corte levar. Afinal, a proporção entre carne e gordura faz toda a diferença no resultado final.

1. Fraldinha

A fraldinha aparece entre as favoritas de chefs e açougueiros por oferecer um excelente equilíbrio entre carne e gordura. O corte produz uma carne moída naturalmente suculenta, sem necessidade de misturas, sendo uma das melhores opções para hambúrgueres artesanais, almôndegas e kaftas.

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2. Peito bovino

Embora seja mais conhecido por receitas de cozimento lento, o peito também pode ser moído com ótimos resultados. Seu teor de gordura ajuda a preservar a umidade durante o preparo, tornando-o indicado para hambúrgueres, bolos de carne e outras receitas que pedem uma textura mais macia e sabor marcante.

3. Paleta

A paleta é outra alternativa bastante elogiada pelos profissionais do setor. Com boa relação entre fibras e gordura, o corte combina rendimento, sabor e custo-benefício, funcionando muito bem em molhos, recheios, almôndegas e carnes refogadas.

Vale a pena moer a carne em casa?

Segundo especialistas, sim. Comprar a peça inteira e pedir para moer na hora — ou fazer o processo em casa — permite maior controle sobre a qualidade da carne, reduz o risco de misturas indesejadas e possibilita criar blends personalizados conforme o tipo de receita.

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