Acém, músculo, peito ou paleta: qual a melhor carne para fazer na pressão e nunca mais errar na hora de comprar no supermercado

Escolher o corte certo faz toda a diferença para conseguir uma carne macia, suculenta e cheia de sabor na panela de pressão

(Foto: Reprodução)

Quem costuma preparar carne na panela de pressão sabe que escolher o corte certo faz toda a diferença no resultado final. Embora acém, músculo, peito e paleta sejam opções populares e relativamente econômicas, cada uma possui características que influenciam na textura, no sabor e no tempo de preparo.

Segundo açougueiros, o acém costuma ser a melhor escolha para quem busca uma carne macia, suculenta e versátil, especialmente em receitas como carne de panela, ensopados e molhos.

Por que o acém é o favorito?

Localizado na parte dianteira do boi, o acém possui boa quantidade de gordura entremeada e tecido conjuntivo na medida certa.

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Durante o cozimento sob pressão, essas fibras se desfazem lentamente, deixando a carne extremamente macia sem perder a suculência.

Outro ponto positivo é a versatilidade. O corte absorve bem os temperos e combina com legumes, batatas, mandioca e diferentes tipos de molho.

Quando vale a pena escolher os outros cortes?

Embora o acém seja a principal recomendação, os demais cortes também podem ser boas opções dependendo da receita.

Músculo: rico em colágeno, fica muito macio após longos cozimentos e produz caldos encorpados. É ideal para sopas, ensopados e cozidos.

Peito: possui maior quantidade de gordura e fibras mais longas. Quando preparado corretamente, desmancha facilmente e rende ótimos pratos com molho.

Paleta: considerada um corte equilibrado, apresenta boa maciez e costuma ser indicada para carnes de panela, picadinhos e refogados.

Como escolher uma boa carne no supermercado

Na hora da compra, alguns detalhes ajudam a identificar um corte de qualidade.

Observe se a carne apresenta coloração vermelho-vivo, gordura clara e aspecto úmido, sem excesso de líquido na embalagem. Também vale conferir a data de validade e as condições de conservação do produto.

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