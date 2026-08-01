Janela aberta ou fechada para dormir: veja qual opção pode melhorar a qualidade do sono e acordar renovado, segundo estudos

Temperatura, circulação de ar e ambiente do quarto influenciam mais o descanso do que muita gente imagina

(Imagem: Ilustração)

Na hora de dormir, um detalhe costuma dividir opiniões. Enquanto algumas pessoas só conseguem relaxar com a janela aberta, outras preferem fechar tudo para bloquear ruídos, vento, insetos e a claridade da rua.

A escolha parece simples, mas pode interferir na temperatura, na ventilação e no conforto do quarto.

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Estudos sobre qualidade do ar interno indicam que ambientes bem ventilados tendem a acumular menos dióxido de carbono, liberado naturalmente pela respiração.

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Quando o quarto permanece fechado por muitas horas, a concentração desse gás pode aumentar.

Isso não significa que o ambiente se torne perigoso, mas pode deixá-lo abafado e menos confortável.

Pesquisas realizadas em dormitórios apontaram associação entre maior ventilação, menos despertares e melhor percepção do descanso na manhã seguinte.

No entanto, abrir a janela não garante automaticamente uma boa noite de sono. Ruído, poluição, temperatura externa e segurança também precisam entrar nessa decisão.

Ar renovado

Dormir com a janela parcialmente aberta pode favorecer a circulação do ar e ajudar a reduzir o abafamento.

Essa opção costuma funcionar melhor em ruas silenciosas, locais seguros e noites com temperatura agradável.

A ventilação também pode ajudar o quarto a ficar mais fresco.

Antes de adormecer, o organismo reduz gradualmente a temperatura interna. Por isso, ambientes excessivamente quentes dificultam o conforto e podem provocar mais despertares.

Apesar disso, não existe uma temperatura perfeita para todos. A sensação térmica depende da roupa de cama, do pijama, da umidade, da idade e das preferências pessoais.

O ideal é manter o quarto fresco, sem causar frio ou desconforto.

Quando fechar

Manter a janela fechada pode ser a melhor escolha em regiões com tráfego intenso, festas, obras ou outros ruídos noturnos.

Mesmo quando a pessoa não desperta completamente, sons repetidos podem fragmentar o descanso e reduzir sua qualidade.

A poluição também pesa. Em dias de queimadas, poeira, fumaça ou alta concentração de pólen, a entrada do ar externo pode piorar sintomas de rinite, asma e problemas respiratórios.

Luz de postes, faróis e fachadas iluminadas representa outro problema. Um quarto escuro favorece o ciclo natural do sono.

Portanto, quem deixa a janela aberta pode precisar de cortinas que bloqueiem a claridade sem impedir totalmente a circulação do ar.

Melhor alternativa

A resposta depende do lugar. Quando o lado de fora está silencioso, seguro e com ar de boa qualidade, deixar a janela aberta ou entreaberta pode melhorar a ventilação e o conforto térmico.

Já em ambientes barulhentos, poluídos ou muito frios, a janela fechada tende a funcionar melhor.

Nesse caso, vale arejar o quarto antes de dormir e usar ventilador, climatizador ou ar-condicionado com segurança.

Mais importante do que seguir uma regra fixa é observar como o corpo reage.

Quem acorda com calor, sensação de abafamento ou dor de cabeça pode testar mais ventilação.

Já quem desperta por causa de barulho, frio ou alergia pode descansar melhor com tudo fechado.

Assim, janela aberta ou fechada não define sozinha a qualidade do sono.

O melhor ambiente reúne temperatura agradável, ar renovado, pouca luz, silêncio e segurança.

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