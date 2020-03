Prefeitura prevê pico do coronavírus em Anápolis e prepara decreto de emergência

Roberto anunciou uma série de medidas para o enfrentamento da doença na cidade

Técnicos da Secretaria Municipal de Saúde (Semusa) estimam que o pico de infecções em Anápolis pelo Covid-19, o novo coronavírus, ocorra nos próximos 20 dias.

O termo “pico” se refere ao número máximo de registros da doença, seja casos monitorados, descartados ou confirmados.

Até a noite desta sexta-feira (13), cinco pacientes com sintomas ainda aguardavam os resultados dos exames para saber se estão ou não com Covid-19.

Em coletiva de imprensa, Roberto Naves (PP) declarou que “pico é a última palavra que a Prefeitura de Anápolis quer escutar”.

Para isso, o prefeito e o secretário de Saúde Lucas Leite anunciaram uma série medidas de prevenção e atendimento para casos futuros. Dentre elas, estão:

“[Mesmo assim], provavelmente nós vamos atingir pico máximo”, admitiu Roberto Naves em conversa com jornalistas e radialistas locais.

“O grande problema do pico é que com ele pode ocorrer de faltar leito em um dia e sobrar em outro, mas vamos trabalhar para diluí-lo e ter uma continuidade”, explicou.

Segundo o prefeito, além destas medidas anunciadas, um decreto de emergência também está sendo preparado pela Administração Municipal.

O documento deverá ser publicado na próxima semana e, por enquanto, Roberto Naves pede que a população população se conscientize de algumas ações que devem ser tomadas.

“Tocar a vida normalmente só que com alguns cuidados, como lavar as mãos e evitar locais com grande aglomeração”, exemplificou.

Dos equipamentos e serviços públicos municipais, apenas o Centro de Convivência de Idosos (CCI) teve as atividades temporariamente suspensas.

Será por meio do decreto que alguma mudança neste sentido ocorrerá. “É importante termos a tranquilidade e sabedoria pra ir avaliando e ver as necessidades”, ponderou Roberto Naves.

O prefeito salientou que o documento terá “função unicamente administrativa” e adiantou que a autorização para compras e contratações emergenciais devem estar entre os artigos.

Cobertura completa em portal6.com.br/coronavirus.

Quer comentar?

Comentários