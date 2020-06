Ó óbito de um indivíduo que confrontou no início da noite desta segunda-feira (29) com a Companhia de Policiamento Especializado (CPE), em Anápolis, foi confirmado.

À Rádio São Francisco, a corporação informou que o caso ocorreu na região do Conjunto Habitacional Filostro Machado.

Durante abordagem, o suspeito teria disparado contra a equipe da CPE que, logo em seguida, revidou. Nenhum militar ficou ferido.

No local, a corporação realizou a apreensão de uma mochila com drogas e armas de fogo que estava em posse do homem.

A identidade dele não foi revelada pelas autoridades, mas informações preliminares dão conta de que o rapaz era oriundo de Brasília (DF).