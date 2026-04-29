Prefeitura de Anápolis vai realizar processo seletivo para contratar profissionais da saúde em 16 áreas

Decreto publicado por Márcio Corrêa reconhece necessidade emergencial e autoriza seleção temporária para reforçar o atendimento na rede municipal

Lara Duarte - 29 de abril de 2026

Prefeitura prepara seleção emergencial para reforçar atendimento na rede municipal de saúde. (Foto: Divulgação / Prefeitura de Anápolis)

A Prefeitura de Anápolis vai realizar um novo seletivo para a contratação de profissionais da saúde em 16 áreas.

Um decreto publicado nesta terça-feira (28), pelo prefeito Márcio Corrêa (PL), declara situação de excepcional interesse público e autoriza a contratação temporária para atender demandas da Secretaria Municipal de Saúde (Semusa).

O documento aponta que não há concurso vigente com vagas disponíveis para os cargos previstos.

Além disso, destaca que a ausência desses profissionais pode comprometer diretamente o atendimento à população.

O decreto também considera o caráter emergencial da medida, já que os serviços são essenciais e exigem funcionamento contínuo.

Por isso, a contratação será feita por meio de processo seletivo público, seguindo critérios legais e administrativos.

Os profissionais deverão atuar principalmente na Rede de Atenção Psicossocial, na Rede de Cuidados à Pessoa com Deficiência e no Centro Especializado do Autista.

O edital está em fase de elaboração, com previsão de detalhar critérios, prazos e etapas de seleção.

Confira as vagas autorizadas

Assistente Social — 4 vagas

Cuidador — 4 vagas

Educador Físico — 2 vagas

Enfermeiro — 5 vagas

Farmacêutico — 4 vagas

Fisioterapeuta — 5 vagas

Fonoaudiólogo — 2 vagas

Médico Psiquiatra — 5 vagas

Médico Especialista em Psiquiatria — 5 vagas

Médico Neuropediatra — 2 vagas

Médico Clínico — 5 vagas

Médico Pediatra — 2 vagas

Nutricionista — 5 vagas

Psicólogo Clínico — 5 vagas

Técnico de Enfermagem — 5 vagas

Terapeuta Ocupacional — 2 vagas

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