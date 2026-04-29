Prefeitura de Anápolis vai realizar processo seletivo para contratar profissionais da saúde em 16 áreas
Decreto publicado por Márcio Corrêa reconhece necessidade emergencial e autoriza seleção temporária para reforçar o atendimento na rede municipal
A Prefeitura de Anápolis vai realizar um novo seletivo para a contratação de profissionais da saúde em 16 áreas.
Um decreto publicado nesta terça-feira (28), pelo prefeito Márcio Corrêa (PL), declara situação de excepcional interesse público e autoriza a contratação temporária para atender demandas da Secretaria Municipal de Saúde (Semusa).
O documento aponta que não há concurso vigente com vagas disponíveis para os cargos previstos.
Além disso, destaca que a ausência desses profissionais pode comprometer diretamente o atendimento à população.
O decreto também considera o caráter emergencial da medida, já que os serviços são essenciais e exigem funcionamento contínuo.
Por isso, a contratação será feita por meio de processo seletivo público, seguindo critérios legais e administrativos.
Os profissionais deverão atuar principalmente na Rede de Atenção Psicossocial, na Rede de Cuidados à Pessoa com Deficiência e no Centro Especializado do Autista.
O edital está em fase de elaboração, com previsão de detalhar critérios, prazos e etapas de seleção.
Confira as vagas autorizadas
Assistente Social — 4 vagas
Cuidador — 4 vagas
Educador Físico — 2 vagas
Enfermeiro — 5 vagas
Farmacêutico — 4 vagas
Fisioterapeuta — 5 vagas
Fonoaudiólogo — 2 vagas
Médico Psiquiatra — 5 vagas
Médico Especialista em Psiquiatria — 5 vagas
Médico Neuropediatra — 2 vagas
Médico Clínico — 5 vagas
Médico Pediatra — 2 vagas
Nutricionista — 5 vagas
Psicólogo Clínico — 5 vagas
Técnico de Enfermagem — 5 vagas
Terapeuta Ocupacional — 2 vagas
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