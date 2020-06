Em coletiva de imprensa realizada pelo presidente Jair Bolsonaro (sem partido) no Palácio do Planalto nesta terça-feira (30), o Governo Federal confirmou que vai estender o auxílio emergencial.

De acordo com o ministro da Economia, Paulo Guedes, o valor será dividido em quatro parcelas, disponibilizadas em dois meses.

1ª: R$ 500 (início do mês);

2ª: R$ 100 (final do mês);

3ª: R$ 300 (início do mês);

4ª: R$ 300 (final do mês).

A Lei 13.982/2020, que instituiu o auxílio emergencial, foi aprovada pelo Congresso Nacional em abril e previa a possibilidade de que um decreto presidencial prorrogasse os pagamentos, desde que mantidos os valores estabelecidos.

Até a semana passada, o governo federal avaliava estender o auxílio por mais três meses, mas reduzindo o valor de cada parcela de forma decrescente, para R$ 500, R$ 400 e R$ 300, respectivamente.

O decreto foi assinado na cerimônia, que também contou com a participação do ministro da Cidadania, Onyx Lorenzoni.

O governo federal começou a pagar essa semana a terceira parcela do auxílio. Veja aqui o calendário. A Caixa Econômica informou que o cronograma de pagamento das novas parcelas ainda será divulgado.