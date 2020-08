Juntar iniciativas do poder público, da iniciativa privada e da universidade em um mesmo espaço pode dar certo? Se o propósito for o desenvolvimento econômico do município, sim.

Inclusive, esse foi o pontapé dado na manhã deste sábado (08) com a inauguração do Centro de Empreendedorismo, Inovação e Tecnologia de Anápolis (CEITec).

Instalado no coração do bairro Jundiaí, na área onde ficava o antigo Clube Ipiranga, o local passa a abrigar a partir de agora a maioria dos serviços da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico – como a Fábrica do Empreendedor (da abertura do CNPJ a consultorias e linhas de créditos).

Lá, as portas também estão abertas para o desenvolvimento de startups e empresas juniores de faculdades.

O CEITec também tem como missão atrair pesquisadores e empresas de base tecnológica. Isso serviria para posicionar Anápolis como um município estratégico para atração de investimentos e inovação.

“Não estamos apenas inaugurando um prédio. Estamos ofertando infraestrutura”, disse Anastacios Apostolos Dagios, secretário Municipal de Desenvolvimento Econômico. “Temos a humildade de reconhecer que esse é um projeto de médio e longo prazo. Essa semente vai crescer e gerar frutos”, completou.

Talentos e oportunidades

Instado a falar no encerramento do evento, Roberto Naves (PP) lembrou que Anápolis já até exportou talentos no ramo da tecnologia e inovação, mas lembrou que a grande contribuição do CEITec é fazer com que essas pessoas fiquem na cidade.

O prefeito citou Jonathan Lima como exemplo. Após deixar a cidade em 2014, o jovem se tornou em 2017 o CEO da Pagar.me, uma das maiores instituições financeiras de pagamento online do país.

Na empresa, ele começou atuando no setor de tecnologia e logo foi alçado ao posto máximo, ficando responsável por um orçamento de mais de R$ 1 bilhão.