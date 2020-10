Um jovem, de 25 anos, agrediu e tentou matar a própria mãe, de 41 anos, na última quarta-feira (30), no município de Governador Valadares (MG).

O absurdo aconteceu depois que a genitora se irritou com a descoberta de que ele estaria utilizando o celular dela para assistir pornografia.

O rapaz, então, ficou nervoso com a repreensão e começou uma série de insultos e ameaças, chegando a dar um chute na região do abdômen da mulher, que caiu no chão.

Não satisfeito, o filho partiu para cima da mãe em uma tentativa de enforcá-la.

A situação só não tomou medidas mais drásticas porque o marido da vítima, e enteado do jovem, apareceu e impediu o pior.

Livre, a mãe tomou o celular de volta e acionou a Polícia Militar (PM) local, que encaminhou o rapaz para a Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (DEAM).

Ele foi preso e agora aguarda a audiência de custódia com um juiz para definir o futuro.