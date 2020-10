Um caso comovente vem mobilizando as redes sociais pelas últimas duas semanas.

Isso porque Júlia do Vale, uma adolescente de 16 anos, fez uso do Twitter para compartilhar um achado muito especial.

“Quando eu sair do hospital eu vou”. Esse é o nome da lista, encontrada pela garota e escrita pelo falecido pai há mais de nove meses, pouco antes de ter a vida tomada por um câncer maligno, aos 53 anos.

O achado

Na data que seria celebrado o aniversário dele, a adolescente decidiu dar uma olhada na caixa com os pertences do pai, Ramon do Vale Vicente.

Lá, entre itens como cartinhas e o perfume favorito dele, ela também encontrou o celular que ele utilizava.

No aparelho, guardada inocentemente no aplicativo de “notas”, se encontrava a lista que tanto a fez chorar.

Um total de 26 itens listando tudo que Ramon gostaria de fazer quando recebesse alta. De todos os desejos, 19 envolviam a participação da filha.

“Ver a Ju formar, ensinar a Ju a dirigir, fazer tatuagem com a Ju, viajar para a praia com a Ju” foram algumas das vontades listadas pelo pai.

Confira a lista completa a seguir:

1 de 2 - + 1. (Foto: Reprodução/ Twitter) 2. (Foto: Reprodução/ Twitter)

“Por isso que eu falo, aproveitem. Encontrei essa lista que meu pai escreveu no hospital antes de morrer. Meu coração tá partido”, publicou Júlia no Twitter, após o achado.

Repercussão

Até o momento desta publicação, o relato da jovem coleciona 145 mil curtidas, 20 mil compartilhamentos e mais de mil respostas com mensagens de apoio e suporte.

Por isso que eu falo, aproveitem. Encontrei essa lista q meu pai escreveu no hospital antes de morrer. Meu coração tá 💔 pic.twitter.com/0lIV0WcigL — Júlia (@juvfilho13) September 25, 2020

Ela aproveitou o espaço para agradecer todo o carinho que recebeu dos internautas e também fez uma promessa.

“Podem ter certeza que eu irei realizar toda essa lista do meu papai! E eu tenho certeza que ele vai estar junto comigo nesses momentos especiais!”, disse a adolescente, em meio a emojis de coração.