Previsão do tempo: mesmo com calorão, Goiás pode encarar chuvas no final de semana

Segundo o Cimehgo, umidade residual ainda pode influenciar algumas precipitações rápidas no estado

Ícaro Gonçalves - 24 de abril de 2026

Fim de tarde em Goiânia (Foto: Ícaro Gonçalves/Portal 6)

O último final de semana de abril em Goiás será de calor e sol quente, com temperaturas que podem chegar a 36ºC no estado. Apesar do calorão, existe a pequena possibilidade de chuvas em algumas regiões.

O diagnóstico é do Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas de Goiás (Cimehgo), em boletim divulgado nesta sexta-feira (24).

Conforme o comunicado, o clima em Goiás enfrenta uma crescente massa de ar seco que atinge a maior parte do território estadual. Mas a umidade residual do verão ainda pode influenciar algumas pancadas de chuvas rápidas em áreas isoladas.

Para o sábado (25), a temperatura em Goiânia pode chegar a 33ºC, com umidade do ar de até 85%. Embora remota, a previsão indica possibilidade de chuva de até 1mm.

Em Anápolis, o clima será mais ameno, com máxima de 29ºC e umidade de 85ºC. O Cimehgo também aponta possibilidade de chuva de 1mm.

Na região Norte do estado, a máxima pode alcançar até 35°C , com possibilidade de chuva de até 2mm. No Leste goiano, a temperatura pode chegar a 34ºC, também com possibilidade de chuva de até 2mm.

Na região Oeste, o calor deve ser maior, com até 35°C, com leve possibilidade de chuva de 2mm.

Já nas regiões Central, Sul e Sudoeste, a temperatura máxima deve ser de até 33ºC, com leve possibilidade de chuva de 1mm.

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