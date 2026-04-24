Miojo saudável: receita fácil e deliciosa que não perde em nada para o original
Com pequenas mudanças, é possível transformar um dos pratos mais populares em uma opção mais leve e cheia de sabor
Prático, rápido e acessível, o macarrão instantâneo faz parte da rotina de muita gente.
No entanto, apesar da facilidade, ele costuma ser associado ao alto teor de sódio e ao baixo valor nutricional, o que levanta alertas sobre o consumo frequente.
Diante disso, surgem alternativas simples que permitem manter a praticidade sem abrir mão da saúde.
É nesse contexto que o miojo saudável ganha espaço, propondo a substituição do tempero industrializado por ingredientes naturais e mais equilibrados.
Temperos naturais fazem toda a diferença
Antes de começar, separe os ingredientes que vão substituir o sachê pronto:
- ½ colher de chá de açafrão
- ½ colher de chá de páprica defumada
- ½ colher de chá de curry
- ½ colher de chá de lemon pepper
- ½ colher de chá de sal (ou a gosto)
Esses temperos não apenas reduzem o sódio, mas também adicionam aroma, cor e profundidade ao prato. Além disso, permitem ajustar o sabor de acordo com a preferência pessoal.
Em seguida, escolha a base do macarrão:
- Miojo tradicional ou
- Macarrão tipo cabelo de anjo (para uma versão ainda mais leve)
Logo depois, cozinhe o macarrão normalmente. Assim que estiver pronto, escorra parte da água (se desejar menos caldo) e adicione os temperos diretamente na panela.
Misture bem para incorporar os sabores. Nesse momento, o prato ganha uma nova identidade — mais equilibrada e natural.
Praticidade com mais leveza no dia a dia
Ao substituir o sachê industrializado, você reduz significativamente a quantidade de sódio da refeição. Além disso, passa a ter controle total sobre os ingredientes utilizados.
Outra vantagem importante é a versatilidade. Você pode adaptar a receita com legumes, ovos ou proteínas, tornando o prato ainda mais nutritivo.
Dessa forma, o que antes era apenas uma solução rápida se transforma em uma refeição mais completa.
Assim, o miojo deixa de ser visto apenas como “comida de emergência” e passa a ocupar um espaço mais consciente na rotina alimentar.
Uma alternativa simples e eficiente
Com poucos ingredientes e praticamente o mesmo tempo de preparo, essa versão mostra que é possível comer melhor sem complicar.
Portanto, ao trocar o tempero pronto por opções naturais, você mantém a praticidade, melhora o valor nutricional e ainda descobre novos sabores.
Uma mudança simples, mas que faz diferença no dia a dia.
Acompanhe a receita no post abaixo!
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