A CAOA realizará, na tarde desta segunda-feira (23), uma solenidade para anunciar novos investimentos em Anápolis pelos próximos cinco anos.

A previsão é que o valor some o total de R$ 1,5 bilhão e a iniciativa se dá após a reinserção do Centro-Oeste na política de incentivos fiscais no setor automobilístico.

O evento, que contará com a presença do governador Ronaldo Caiado (DEM), também terá uma visita técnica pela fábrica.

Com esse investimento bilionário, a CAOA deverá lançar em breve novos modelos de veículos e multiplicar o número de empregos no município.

Atualmente, a empresa tem capacidade de produção de 86 mil veículos por ano e conta com mais de 25 mil colaboradores diretos e indiretos.

Os carros produzidos no local são: Camioneta HR, iX35 Flex 2.0, New iX35 (face-lift), New Tucson 1.6 T-GDI e Caminhão leve HD 80.