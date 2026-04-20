Cantor troca terreno vazio por plantação com 11 mil mudas e passa a fornecer alimentos fresco para creches e escolas todos os dias
Sambista transforma terreno em horta com 11 mil mudas e abastece escolas, creches e comunidades vulneráveis
Longe dos palcos e da rotina intensa da música, um sambista popular decidiu investir em uma causa que vai além do entretenimento.
Em Xerém, na Baixada Fluminense, Zeca Pagodinho deu um novo destino a um terreno de 8 mil metros quadrados, transformando o espaço em uma horta comunitária voltada ao combate da insegurança alimentar.
O projeto, iniciado em 2025, já chama a atenção pelo impacto direto na comunidade. Onde antes havia apenas terra seca, hoje crescem milhares de mudas de hortaliças e árvores frutíferas, que ajudam a abastecer creches, escolas públicas e cozinhas solidárias da região.
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Produção sustentável e apoio técnico
A iniciativa conta com suporte de instituições como a Embrapa e a Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ), garantindo qualidade no cultivo e orientação técnica. A meta é ambiciosa: produzir até 40 toneladas de alimentos por ano.
Entre os itens cultivados estão verduras como alface, beterraba e espinafre, além de frutas como laranja, manga e jabuticaba.
Parte da produção é destinada à doação direta, enquanto outra parcela poderá ser comercializada por meio de programas públicos, garantindo a sustentabilidade do projeto.
Geração de renda e impacto social
Mais do que distribuir alimentos, a horta também atua na capacitação de moradores locais. Agricultores trabalham no espaço, recebem remuneração e aprendem técnicas que podem ser aplicadas em seus próprios quintais.
Coordenado pelo Instituto Zeca Pagodinho, o projeto integra o programa “Guardiões da Mata”, que também prevê ações de reflorestamento e criação de banco de sementes.
A proposta vai além da assistência imediata. A ideia é promover autonomia para a população, oferecendo ferramentas para que, no futuro, os próprios moradores possam gerar renda e garantir sua subsistência.
Com impacto direto na alimentação e na vida de dezenas de famílias, a iniciativa mostra como ações simples podem gerar transformações profundas dentro das comunidades.
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