O que diz a lei sobre abrir janelas viradas para a casa do vizinho

Código Civil estabelece regras claras sobre distância mínima e tipo de abertura para evitar conflitos entre vizinhos

Gabriel Yuri Souto - 20 de abril de 2026

(Foto: Freepik)

Abrir uma janela em casa parece uma decisão simples, principalmente quando a ideia é melhorar a iluminação e a ventilação. No entanto, quando essa abertura fica voltada para o imóvel vizinho, o proprietário precisa seguir regras específicas previstas em lei.

O Código Civil estabelece limites claros para evitar conflitos, proteger a privacidade e garantir uma convivência equilibrada entre vizinhos. Por isso, entender essas regras antes de construir evita problemas futuros.

Quando abrir janela pode virar problema

Nem toda janela gera conflito, mas alguns detalhes mudam completamente a situação. O principal ponto envolve a posição da abertura e o tipo de visão que ela permite.

Nesse caso, janelas com vista direta para o quintal do vizinho exigem mais cuidado. Já aberturas laterais ou voltadas apenas para ventilação seguem regras mais flexíveis.

Qual é a distância mínima exigida

A legislação define medidas objetivas para esse tipo de construção. Quando a janela tem visão direta para o imóvel vizinho, o proprietário deve manter distância mínima de 1,5 metro da divisa.

Por outro lado, se a abertura for lateral ou perpendicular, o limite pode cair para 75 centímetros.

Além disso, a lei permite pequenas aberturas para ventilação e iluminação. Nesse caso, o proprietário deve instalá-las acima de dois metros de altura e respeitar o tamanho reduzido.

Nem toda abertura é proibida

A lei não proíbe todas as janelas voltadas para o vizinho. Na prática, ela busca evitar interferências abusivas e invasão de privacidade.

Por isso, o enquadramento depende de fatores como o tamanho da abertura, a direção da vista e a função da janela dentro do imóvel.

O que o vizinho pode fazer em caso irregular

Quando o proprietário constrói fora das regras, o vizinho pode exigir a correção da obra. Em alguns casos, ele pode pedir até o fechamento da janela.

No entanto, o prazo para contestar não é ilimitado. A lei determina que o vizinho deve agir em até um ano e um dia após a conclusão da obra.

Depois desse período, a situação pode se tornar mais difícil de reverter.

Regras municipais também precisam ser seguidas

Além do Código Civil, o proprietário precisa respeitar as normas da prefeitura. Isso inclui regras do código de obras, recuos obrigatórios e aprovação do projeto.

Portanto, antes de abrir uma janela voltada para o vizinho, vale verificar todas as exigências legais para evitar problemas.

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