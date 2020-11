O presidente da República Jair Bolsonaro (sem partido) oficializou nesta quinta-feira (26), às vésperas do segundo turno, apoio à reeleição do prefeito Roberto Naves (PP) na disputa contra Antônio Gomide (PT).

“Nós sabemos quem está do outro lado, qual partido está do outro lado. E do nosso lado aqui nós temos o progresso, o desenvolvimento e o respeito à família”, declarou em vídeo que pode ser assistido abaixo.

Bolsonaro estava ao lado do deputado Major Vitor Hugo (PSL), ex líder do Governo Federal na Câmara dos Deputados.

Ao presidente, o parlamentar destacou as potencialidades de Anápolis com a Ala 2, Aeroporto de Cargas e Porto Seco, dentre outras.

“Com Naves na Prefeitura esse nosso relacionamento ficará melhor para o bem de todos. Um apelo que eu faço a todos aí: Roberto Naves neste domingo para Prefeitura”, reforçou Bolsonaro.

Assista: