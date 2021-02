Um homem de 54 anos teve de ser resgatado de dentro de uma cisterna pelo Corpo de Bombeiros, na Vila São José, bairro da região Sudeste de Anápolis.

A reportagem do Portal 6 apurou que ele estava arrumando uma calha, se desequilibrou e caiu sobre as tampas do poço.

Os militares usaram uma escada da corporação para retirá-lo do buraco, que tem quase 10 metros de profundidade.

Por sorte, a vítima sofreu apenas alguns arranhões e dispensou a oportunidade de ser levado a um hospital para avaliação médica.

Veja a seguir, as fotos da operação.

