Veja passo a passo para se inscrever no programa Apê a Custo Zero, que vai entregar apartamentos mobiliados em Anápolis

Programa é destinado a famílias de baixa que atendam aos critérios de vulnerabilidade social

Ícaro Gonçalves - 15 de abril de 2026

Apartamento do programa Apê a Custo Zero (Imagem: Ilustrativa/Reprodução/Instagram)

O programa Apê a Custo Zero vai selecionar, a partir desta quarta-feira (15), 322 famílias goianas que receberão apartamentos novos e mobiliados.

Os apartamentos foram construídos em 12 municípios de Goiás, incluindo Anápolis, onde serão 19 famílias selecionadas.

As inscrições ocorrem até o dia 14 de maio e podem ser feitas gratuitamente pelo site da Agência Goiana de Habitação (Agehab).

O interessado deve informar o CPF, a data de nascimento, o programa a qual está se candidatando e o município onde reside atualmente. Depois, será necessário fazer o envio dos documentos:

Identidade, podendo ser RG, CPF ou CNH;

Comprovante de estado civil;

Comprovante de endereço em nome do titular;

Comprovante de renda;

Tela do sistema CadÚnico contendo Código Familiar e NIS/CPF do candidato;

Comprovante de moradia contínuo e ininterrupto dos últimos 5 anos com o município;

Comprovante de participação no Programa Bolsa Família ou do Programa de Prestação Continuada (BPC).

Requisitos para participação

O programa é destinado exclusivamente para famílias de baixa renda ou em situação de vulnerabilidade social. Para se inscrever, o interessado deve atender a todos os requisitos listados no edital.

É necessário ser maior de 18 anos ou emancipado; ter renda familiar de um e meio a três salários mínimos; não ser proprietário ou comprador de outro imóvel residencial, e comprovar domicílio eleitoral no município.

Também é necessário ter inscrição atualizada no Cadastro Único (CadÚnico); não ter recebido, em qualquer momento, imóvel de programa habitacional de programa federal, estadual ou do município; e morar em Anápolis há pelo menos três anos.

Etapas da seleção

Após a conclusão das inscrições, o governo irá hierarquizar todos os inscritos. Serão selecionadas as famílias que acumulem mais critérios de vulnerabilidade social, como famílias monoparentais com filhos menores, famílias, com pessoas com deficiência, idosos, portadores de doenças crônicas, entre outros.

A lista completa de critérios pode ser conferida pelo edital do programa ou pela página de inscrição.

Localização dos apartamentos

Os apartamentos disponíveis estão divididos entre dois condomínios: o Residencial Solar dos Pequis, onde há nove imóveis, e o Residencial Solar dos Buritis, onde há dez.

Ambos ficam na Avenida Goiás, no bairro Jardim das Oliveiras, região Oeste do município e próximo à saída para Campo Limpo de Goiás.

O Solar dos Buritis já foi lançado. Pelas redes sociais, a incorporadora associada anunciou que os apartamentos têm dois quartos. A estrutura do condomínio ainda conta com piscina, quadra, espaço gourmet, playground e espaço saúde.

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