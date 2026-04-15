Não é água sanitária, nem esfregar forte: o truque simples para deixar o vaso sanitário branco como novo

Mistura simples com itens comuns da cozinha pode ajudar a remover manchas do vaso sanitário sem esforço excessivo

Layne Brito - 15 de abril de 2026

(Foto: Reprodução/Captura de tela)

Nem sempre é preciso recorrer à água sanitária ou partir para a força bruta na hora de limpar o banheiro. Quando o vaso sanitário começa a perder a cor original e passa a acumular manchas amareladas ou escuras, muita gente acredita que só produtos pesados resolvem.

Mas a verdade é que um truque simples, feito com ingredientes comuns e uma rotina mais cuidadosa, pode devolver o aspecto de limpeza sem exigir esfregação exagerada.

A alternativa tem chamado atenção justamente por unir praticidade, economia e menos risco de danificar a superfície da louça.

Em vez de insistir em soluções agressivas, a proposta é apostar em uma combinação doméstica que ajuda a soltar a sujeira impregnada e facilita a remoção das marcas que se acumulam com o tempo.

Mistura simples ajuda a soltar manchas difíceis

Entre as opções mais populares para esse tipo de limpeza estão o vinagre branco e o bicarbonato de sódio.

Juntos, eles costumam ser usados como aliados na remoção de resíduos e no combate ao aspecto encardido que compromete a aparência do vaso.

A aplicação é simples: primeiro, o ideal é reduzir um pouco da água acumulada no fundo.

Depois, basta espalhar o bicarbonato nas áreas manchadas e acrescentar o vinagre por cima.

A mistura forma uma reação que ajuda a soltar a sujeira, principalmente quando fica agindo por alguns minutos antes da escovação.

Limpeza frequente evita que o vaso volte a amarelar

Mais do que recuperar a cor branca, o segredo está em manter uma rotina de cuidados.

Limpezas leves ao longo da semana ajudam a evitar o acúmulo de resíduos e diminuem a necessidade de recorrer a métodos mais pesados no futuro.

Outra vantagem do truque é que ele pode ser repetido com facilidade, já que utiliza produtos acessíveis e comuns no dia a dia.

Com manutenção regular e aplicação correta, o vaso sanitário tende a conservar melhor a aparência, sem exigir esforço excessivo nem produtos agressivos.

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