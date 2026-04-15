Defesa de dono da Choquei nega envolvimento com esquema bilionário e diz que ele apenas divulgava artistas

Raphael Sousa Oliveira foi preso em Goiânia por conta de relações da página com MCs Ryan SP e Poze do Rodo

Natália Sezil - 15 de abril de 2026

Raphael Sousa Oliveira, dono do perfil “Choquei”, foi preso em Goiânia. (Foto: Reprodução/Redes Sociais)

A defesa de Raphael Sousa Oliveira, dono do perfil “Choquei” que foi preso nesta quarta-feira (15) em Goiânia, afirmou que os altos valores que ele recebe mensalmente são resultado exclusivo de serviços publicitários legais.

Em nota à imprensa, o advogado Pedro Paulo de Medeiros escreveu que as quantias “referem-se a serviços efetivamente prestados de publicidade e marketing, atividade lícita e regularmente exercida há anos”.

Alegou também que “Raphael não integra organização criminosa, não participou de qualquer esquema ilícito e jamais exerceu função diversa da veiculação publicitária contratada”, “dentro dos limites da legalidade”.

A Operação Narco Fluxo, deflagrada pela Polícia Federal (PF), investiga um esquema de organização criminosa e lavagem de dinheiro que chega à marca de R$ 1,6 bilhão.

Raphael estaria envolvido no esquema por relações estabelecidas com os MCs Ryan SP e Poze do Rodo, também presos durante a manhã.

A PF apura que o grupo usava da indústria da música e do entretenimento digital para mascarar a movimentação de valores ilícitos, supostamente vindos do tráfico de drogas, jogos de azar e rifas digitais.

Segundo veiculado pela CNN, Raphael declarou à PF que fatura mensalmente R$ 400 mil com a página de fofocas. O perfil, que continuou publicando ao longo do dia, acumula 27,1 milhões de seguidores.

O goiano passou por interrogatório e foi preso preventivamente, sendo transferido a um presídio em Goiânia.

Ao todo, a Narco Fluxo cumpriu 33 mandados de prisão temporária e 45 de busca e apreensão, em endereços nos estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Pernambuco, Espírito Santo, Maranhão, Santa Catarina, Paraná, Goiás e Distrito Federal.

Confira a nota da defesa na íntegra:

A defesa de Raphael Sousa Oliveira esclarece que seu vínculo com os fatos investigados decorre, exclusivamente, da prestação de serviços publicitários por meio de sua empresa, responsável pela comercialização de espaço de divulgação digital. Os valores por ele recebidos referem-se a serviços efetivamente prestados de publicidade e marketing, atividade lícita e regularmente exercida há anos. Raphael não integra organização criminosa, não participou de qualquer esquema ilícito e jamais exerceu função diversa da veiculação publicitária contratada. A defesa está adotando as medidas cabíveis e demonstrará, no momento oportuno, que sua atuação sempre se deu dentro dos limites da legalidade. Advogado Pedro Paulo de Medeiros

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