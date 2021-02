Uma briga de casal precisou ser contida pelos vizinhos que ouviram gritos de socorro vindo de uma residência no Jardim Esperança, bairro do extremo Sul de Anápolis.

O caso ocorreu na sexta-feira (20) e uma idosa, de 66 anos, foi detida pela Polícia Militar (PM) e levada para Delegacia-Geral.

Durante a confusão, a mulher usou um pau enorme para agredir o esposo, de 53 anos. Eram dele os gritos para o acionamento da corporação e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU).

As pauladas atingiram a clavícula e testa do homem que, após os primeiros socorros, teve de ser encaminhado para receber pontos no Hospital Municipal Jamel Cecílio.

Nem a idosa nem ele souberam explicar aos policiais como, de fato, a briga começou, mas uma sobrinha dos dois afirmou que as desavenças são corriqueiras e que a mulher sempre costuma perder a cabeça.

Desta vez, o homem decidiu representar criminalmente contra a companheira, que responderá por lesão corporal circunstanciada por violência doméstica.