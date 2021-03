Alex Martins, do PP, assim como o Policial Federal Suender e Divininho do Sindicato, está em isolamento domiciliar por ter testado positivo para Covid-19.

O Portal 6 já havia publicado a informação, mas o vereador enviou nota à redação negando estar com a doença. Ele já comunicou à Câmara o afastamento das atividades parlamentares.

Desde o início de janeiro, sete vereadores se contaminaram com o novo coronavírus. Outras dezenas de servidores da Casa também.

Parlamentares chegaram a recomendar ao presidente Leandro Ribeiro que as sessões fossem remotas, mas as presenciais foram mantidas com a desculpa de ‘dificuldades técnicas’.