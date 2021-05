Homem é atacado por abelhas ao tentar remover enxame de torre em distrito de Anápolis

O início da tarde desta terça-feira (04) foi de pânico e apreensão em Branápolis, distrito localizado no extremo da região Leste de Anápolis.

Isso porque um funcionário de uma empresa de telefonia havia sido atacado por abelhas enquanto tentava remover um enorme enxame que estava no alto de uma torre de celular.

O Portal 6 apurou que o homem, de 47 anos, estava paramentado para o procedimento. No entanto, deixou de cobrir os pés e os insetos entraram pela calça.

Apavorado, ele bateu nas pernas com as mãos no intuito de que as abelhas saíssem. Porém, a situação ficou pior porque as luvas caíram e as mãos do profissional passaram a ser o novo alvo.

Populares que assistiram à cena acionaram o Corpo de Bombeiros, que enviou três equipes de salvamento e socorro ao local.

O maior temor era de que, no pânico, o rapaz caísse da torre de mais de 20 metros de altura. Ele conseguiu descer sozinho e foi atendido pela equipe socorrista.

A reportagem ainda tenta confirmar se ele precisará de hospitalização.

Mais informações a qualquer momento.