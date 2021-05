Nunca antes na história de Anápolis tantos colégios receberam benefícios

Uma das minhas grandes prioridades, desde que me tornei deputado, há pouco mais de dois anos, era com a carência de investimentos estaduais na área da educação em Anápolis. Para se ter ideia, o último colégio construído em nossa cidade foi há mais de 20 anos e a grande parte dos existentes vinham sofrendo com problemas estruturais, de chegar ao ponto da própria comunidade escolar, cansada de esperar, se unir e fazer por conta os reparos mais urgentes.

Entendo que o papel de investir na educação pública é prioritariamente do Estado. E assim venho pedindo e defendendo na Assembleia Legislativa de Goiás (Alego) e em minhas reuniões constantes com o governador Ronaldo Caiado e com a secretária de Educação Fátima Gavioli melhorias importantes para os colégios anapolinos. Deles – Caiado e Fátima – tenho tido o respaldo para que possamos juntos devolver à Anápolis o protagonismo de uma educação com qualidade para todos, profissionais e alunos da rede estadual.

E, de mãos dadas, já conseguimos avançar bastante. Por exemplo, a construção do Colégio Estadual Professor Salvador saiu do papel e hoje quem passa pelo Bairro Calixtolândia finalmente vai ver homens e máquinas trabalhando na obra. Mesma realidade pode ser conferida no Setor Industrial Munir Calixto, que ganhará um prédio totalmente novo para as atividades do Colégio Estadual General Curado. Além dessas conquistas, conseguimos reformas e ampliações para a grande maioria das unidades escolares do Estado.

Um ambiente escolar bem cuidado e com mais conforto beneficia positivamente na qualidade do ensino. Me arrisco a dizer, com tranquilidade, que nunca antes na história de Anápolis tantos colégios estaduais receberam atenção e investimentos por parte do Estado. A educação pública da nossa cidade está sendo preparada para enfrentar os desafios que virão com o retorno presencial das atividades em sala de aula.

Afinal, mais do que nunca, as novas gerações precisarão ser capacitadas – até porque temos uma multidão de jovens em Anápolis que precisam de oportunidades e qualificação necessária para se inserir dentro de um mercado de trabalho, cada vez mais dinâmico e exigente. E a educação pública, gratuita e agora com mais conforto, sem dúvidas, tem papel fundamental neste processo que, enquanto deputado for, lutarei por mais e mais benefícios para a nossa gente!

Amilton Filho é advogado e deputado estadual pelo Solidariedade. Escreve todas às quartas-feiras. Siga-o no Instagram.