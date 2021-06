Jornalista de Anápolis é expulso de evento após fazer pergunta incômoda a Bolsonaro

Produtor da Rádio 96 FM, o jornalista Weber Witt contou nos stories do Instagram que foi expulso do local onde estava na cobertura da visita de Jair Bolsonaro à Church in Connection nesta quarta-feira (09).

Segundo o profissional, o episódio ocorreu após perguntar ao presidente se ele já estava em campanha.

“O senhor é repórter?”, teria devolvido Bolsonaro.

“Sem uma reposta objetiva, fui expulso pelos apoiadores de onde estava posicionado”, lamentou.