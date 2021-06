Pai de Lázaro Barbosa revela o que o filho é e diz que tem medo

Pai de Lázaro Barbosa, o aposentado Edenaldo Barbosa Magalhães, de 57 anos, concedeu uma entrevista ao Correio Braziliense para falar sobre a vida do filho e pedir justiça pelos crimes que o serial killer cometeu.

Ele conta que se casou Eva Maria Sousa, mãe do foragido da Justiça, ainda na adolescência, na Bahia. O casal teve dois filhos e se separou e se afastou pouco depois, quando as crianças eram pequenas, porque viviam em conflitos.

O irmão de Lázaro, Deusdete, era mais novo e foi morto há cinco anos durante um “acerto de contas”. Já o serial killer só procurou o pai há cerca de seis anos, depois que teria cometido uma fuga.

Edenaldo é evangélico, se casou novamente há quase 20 anos e teve outros três filhos. Vive em Girassol, distrito de Cocalzinho de Goiás, e foi afastado das atividades de trabalho por invalidez, em decorrência de um acidente vascular cerebral (AVC) e dois infartos.

“[Quando ele me visitou] eu [fiquei] com o coração na mão, doente. Só não morri ainda porque acho que Deus não quis. O demônio se apoderou dele”, afirmou.

O aposentado alega ter vergonha e estar perplexo com tudo o que está acontecendo. Também defende que o filho é um monstro e nem consegue pensar no sofrimento da família executada em Ceilândia, há uma semana.

“Esse monstro, eu registrei, mas quando as pessoas falam ‘o seu filho’, aquilo me estremece todo. Não dá vontade nem de ficar mais na Terra. Eu estou arrasado. O que mais me dói é o desespero que aquela família sentiu e o que ele fez com aquela pobre mulher. Isso não é gente. Isso é um monstro da pior espécie”, disse.