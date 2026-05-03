Vídeo flagra ofensas racistas contra treinador após partida de futebol em Goiânia

Nas redes sociais, diversos times de futebol amador publicaram notas de repúdio à fala discriminatória

Augusto Araújo - 03 de maio de 2026

Jhean Carlos Rodrigues concedia entrevista para podcast no momento em que foi vítima de fala racista. (Imagem: Reprodução/Instagram)

Um novo caso de racismo gerou revolta em Goiânia, após o treinador de um time de futebol amador ser chamado de “macaco” e de “preto” por uma mulher, ao final de uma partida.

A situação ocorreu na Arena Fair Play, no Setor Faiçalville, no final da noite de quinta-feira (30) e ganhou bastante repercussão nos últimos dias.

Na ocasião, Jhean Carlos Rodrigues concedia entrevista para o podcast Hora da Várzea. Ele comentava sobre a vitória do Charrúa Vasco Nativo por 3 a 2 sobre o Sereno Futebol Clube, durante a Copa Fair Play.

Porém, enquanto ele fazia uma provocação ao rival, é possível ouvir a voz da mulher dizendo: “olha lá o idiota fazendo vídeo, Seu macaco, seu preto”. O vídeo se encerra logo após o treinador confrontar o que havia sido dito pela suspeira.

Nas redes sociais, diversos times de futebol amador publicaram notas de repúdio à fala racista, incluindo o Charúa Vasco.

“É revoltante que, ainda hoje, práticas racistas insistam em se manifestar. Não nos calaremos diante de atitudes discriminatórias, ofensivas ou excludentes. Repudiamos com veemência qualquer conduta que atente contra a igualdade, o respeito e os direitos fundamentais.”

O podcast Hora da Várzea também destacou: “Racismo não é opinião, não é provocação e muito menos parte do jogo. É crime! E não há espaço para quem insiste em perpetuar o ódio e a discriminação dentro ou fora dos campos da várzea.”

Por fim, o próprio Sereno Futebol Clube repudiou a fala racista, que foi atribuída a uma integrante da comissão da equipe. O time afirmou também que acompanhará a situação e adotará as providências cabíveis caso qualquer irregularidade seja comprovada.

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