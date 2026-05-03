Homem morre após acidente durante mergulho em lago de Jataí

Romário Gonçalves de Andrade, 39 anos, morreu após sofrer acidente durante mergulho. (Imagem: Reprodução/Instagram)

Um homem de 39 anos morreu após complicações decorrentes de um acidente ocorrido durante um mergulho no Lago Bonsucesso, em Jataí. A morte foi registrada neste sábado (02).

A vítima foi identificada como Romário Gonçalves de Andrade. Ele estava internado no Hospital Estadual de Urgências de Goiás Dr. Valdemiro Cruz (HUGO), onde recebia tratamento após sofrer uma fratura na região cervical, enquanto fazia um mergulho.

O caso em questão ocorreu no dia 21 de abril. Ele foi atendido por equipes do Corpo de Bombeiros após ter ficado cerca de três minutos submerso ao se acidentar.

Após ser retirado da água, ele recebeu atendimento emergencial ainda no local, incluindo manobras de reanimação, antes de ser encaminhado ao hospital.

Contudo, ele acabou não resistindo às complicações e veio a óbito 12 dias depois do incidente em Jataí

O caso foi registrado como morte acidental e deve ser apurado pelas autoridades competentes.

Jornalista formado pela Universidade Federal de Goiás, é editor do Portal 6. Já atuou em veículos como o Jornal Opção e tem experiência em assessoria de comunicação. Apaixonado por esportes, preza pela apuração rigorosa, pela clareza na informação e pelo compromisso com o interesse público.

