Mulher é agredida e ameaçada de morte pelo marido na frente da filha de 4 anos em Anápolis

Suspeito teria chegado em casa embriagado e dado início a uma discussão

Augusto Araújo - 03 de maio de 2026

Vítima teria recebido mordida na barriga e teve casa revirada pelo marido. (Foto: Reprodução)

Um homem foi preso em flagrante na madrugada deste domingo (03) suspeito de agredir e ameaçar a companheira dentro de uma residência no bairro Jardim Ibirapuera, em Anápolis.

O caso teve início por volta das 03h20, após vizinhos ligarem para a Polícia Militar (PM), ao ouvirem a vítima pedindo socorro.

No local, a vítima relatou que o marido teria chegado em casa embriagado e iniciado uma discussão.

Durante o desentendimento, o suspeito teria quebrado a porta do quarto utilizando uma escada, além de agredir a mulher com uma mordida na região da barriga.

Ainda conforme o depoimento, ele também lançou objetos e roupas da vítima para fora da casa e fez ameaças de morte, dizendo que a esfaquearia.

A vítima informou ainda que a filha do casal, de apenas 04 anos, presenciou toda a situação.

Os policiais confirmaram os fatos ao chegarem à residência. O homem admitiu ter discutido com a companheira e danificado a porta do imóvel. Ele também já possui histórico de envolvimento em casos de violência doméstica.

Diante da situação, o suspeito foi preso e encaminhado à Central de Flagrantes onde teve a prisão ratificada pelos crimes de lesão corporal, ameaça e injúria, no contexto de violência doméstica. As partes foram levadas ao Instituto Médico Legal (IML) para exame de corpo de delito.

O caso segue à disposição da Justiça.

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