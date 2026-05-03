Fim da escala 6×1: profissão pode ter jornada semanal de apenas 20h no Brasil

Enquanto o debate sobre a escala 6x1 avança, proposta no Senado reacende discussão sobre jornadas mais curtas

Gustavo de Souza - 03 de maio de 2026

(Foto: Reprodução)

O debate sobre o fim da escala 6×1 tem ganhado força no Brasil e colocado em evidência modelos de trabalho mais curtos. A discussão, que envolve qualidade de vida, produtividade e descanso, também reacendeu a atenção sobre categorias que já possuem jornadas diferenciadas.

Enquanto propostas na Câmara tentam reduzir a carga semanal para parte dos trabalhadores, outro texto em análise no Senado mira uma profissão específica. O projeto não acaba com a escala 6×1, mas dialoga com o mesmo tema.

Categorias no centro da proposta

O Projeto de Lei 1.365/2022, da senadora Daniella Ribeiro (PSD-PB), prevê um novo piso salarial para médicos e cirurgiões-dentistas. Pela proposta, o valor seria de R$ 13.662 para uma jornada semanal de 20 horas.

O texto foi aprovado pela Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) do Senado em 14 de abril de 2026. Agora, segue em tramitação na Comissão de Assuntos Sociais (CAS), onde ainda precisa ser analisado.

A carga semanal de 20 horas não é uma novidade ao setor. A proposta atualiza regras ligadas à Lei nº 3.999/1961, que trata da remuneração dessas duas profissões e já considera jornadas reduzidas para essas categorias.

Além do novo piso, o projeto também majora os valores da hora extra e do adicional noturno. Segundo o Senado, o trabalho noturno ou extraordinário passaria a ter acréscimo de 50%.

Outro ponto do texto prevê que apenas médicos e cirurgiões-dentistas possam ocupar chefias de serviços médicos e odontológicos. A medida é defendida como forma de reforçar a liderança técnica nessas áreas.

Já está valendo?

Apesar do avanço, o novo piso ainda não virou lei. Se aprovado na CAS e não houver recurso para votação no Plenário do Senado, o texto poderá seguir diretamente para a Câmara dos Deputados.

Já o fim da escala 6×1 tramita em outra frente. Na Câmara, a PEC 8/2025 propõe jornada de quatro dias por semana, com três dias de descanso e limite de 36 horas semanais.

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